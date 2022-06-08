ПИФам пока ничто не угрожает

Паевые инвестиционные фонды в мае лишились 11,3 млрд руб. против 23,3 млрд в апреле. В целом же с начала года с рынка коллективных инвестиций было выведено 42,4 млрд руб.

Никакой угрозы для инфраструктуры паевых инвестиционных фондов в этом нет: стоимость всех чистых активов (СЧА) ПИФов сейчас превышает 1,3 трлн руб. Поэтому у управляющих компаний, которые получают основной доход в виде процентов от СЧА, вполне достаточно средств для продолжения деятельности и развития.

Основная причина оттока кроется в психологии инвесторов. Многие из них увидели очередную просадку капитала по своим вложениям в ПИФы и решили забрать оставшиеся средства или их часть.

«В целом темпы оттока из ПИФов по сравнению с предыдущим месяцем замедлились. Инвесторы склонны продавать свои активы в период динамично меняющейся ситуации в экономике», - прокомментировал «Эксперту» ситуацию управляющий директор по инвестициям УК «ПСБ» Андрей Русецкий.

Действительно, результаты работы ПИФов пока не радуют. В мае лишь 87 открытых фондов из 229 ПИФов, данные по которым отслеживает портал investfunds.ru, сумели показать положительную доходность. С начала года результат еще хуже: приумножить капитал пайщиков смог лишь 21 фонд.

«Отток средств в основном происходил из фондов облигаций и смешанных фондов, – пояснил «Эксперту» руководитель отдела поддержки продаж УК «Первая» (бывшая УК «Сбер Управление Активами») Андрей Макаров. - Если говорить об облигационных фондах, то отток средств пайщиков в основном пришёлся на открытые фонды рублевых облигаций. Это обусловлено резким повышением ключевой ставки Банком России в марте и двузначным ростом ставок по депозитам, что привело к существенному снижению цен на рынке облигаций. Поскольку такие фонды используют зачастую начинающие инвесторы, которые рассматривают их как альтернативу банковским вкладам, многие из них не были готовы к столь сильным колебаниям. А те, кто успел открыть вклады с привлекательными ставками, использовали возможность их пополнения. Вместе с тем, в мае регулятор провел внеочередное заседание, на котором ключевая ставка снизилась уже до 11%. И, вероятно, будет снижена еще больше на заседании 10 июня. Это привело к тому, что рынок облигаций показал опережающую динамику, и некоторые облигационные фонды с конца февраля дали прирост в 25%».

В фондах акций отток также сократился по сравнению с апрелем, продолжил Макаров. Ситуация здесь отличается от рынка инструментов с фиксированным доходом. Российский рынок акций после снижения от максимальных уровней продолжает торговаться в боковике, и здесь, инвесторы занимают, скорее, выжидательную позицию. Вместе с тем, конъюнктура сырьевых рынков и положительные новости от эмитентов в части выплат дивидендов в этом году вкупе с недооценкой российского рынка, открывают привлекательные возможности для долгосрочных инвесторов.

Что касается биржевых ПИФов, то в них наблюдался приток. Так, чистые привлечения (вложения частных инвесторов за вычетом выведенных ими средств) в мае превысили 150 млн рублей, рассказал Макаров.

Есть большая вероятность, что летом приток средств в ПИФы возобновится. Заканчиваются сроки трехмесячных «антикризисных» депозитов, по которым банки давали 20, а то и больше процентов годовых. Сейчас же процентные ставки в банках сократились более чем вдове, и часть закрытых депозитов будет вложена в более рисковые активы, в том числе ПИФы.

Российский рынок акций прекратил падение, а цены облигаций вообще уверенно растут. Здесь играет роль психология рядового пайщика, который прежде всего смотрит на доходности ПИФов в последнее время, полностью игнорируя обязательные дисклеймеры на все рекламных материалах УК, гласящие, что результаты управления в прошлом не определяют доходов в будущем.

«Рынок облигаций второй месяц подряд показывает значительный рост на фоне снижения ставок. Клиенты обычно любят инвестировать в соответствии с трендом, опираясь на результаты в прошлые периоды, поэтому в июне стоит ожидать притока средств на фоне падения ставок и положительных результатов доходностей в предыдущие месяцы», - говорит Русецкий.

С ним согласен и Макаров: «Меры правительства и ЦБ окажут существенную поддержку российской экономике, в то время как снижение ставок по депозитам будет стимулировать приток средств физических лиц на фондовый рынок. Мы ожидаем, что в скором времени вкладчики начнут возвращаться на рынок коллективных инвестиций по мере окончания срока депозитов (на 3-6 месяцев) на фоне снижения процентных ставок по вкладам».

Представитель ЦК «Первая» также дал осторожные рекомендации по поводу того, на фонды каких категорий сейчас стоит обращать первоочередное внимание.

«В настоящий момент наиболее интересными отраслями, на наш взгляд, являются сырьевой сектор, выигрывающий от уверенного восстановления спроса после пандемии коронавируса при ограниченном предложении и от высоких темпов глобальной инфляции, а также технологический сектор – благодаря снижению конкуренции из-за ухода ведущих иностранных игроков, долгосрочному потенциалу роста целевых рынков и существенно снизившимся оценкам», - полагает Макаров.