Представитель Мосбиржи объяснил особенности курса рубля

Разница валютного курса на Московской бирже и на иностранных площадках, которая в некоторые дни марта составляла порядка 20 рублей, обусловлена нехваткой рублей на Западе. Об этом агентству «Прайм» рассказал директор департамента валютного рынка Московской биржи Андрей Скабелин. Он отметил, что курс рубля в данный момент самый что ни на есть настоящий, просто сейчас другое распределение между валютными парами.

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«Московская биржа всегда являлась центром ликвидности и ценообразования по операциям с рублем, но случилась ситуация, когда появились ограничения с обеих сторон, в результате которых в отдельные моменты в марте мы наблюдали разрыв в курсах до 20 рублей. При этом сейчас курсы достаточно близки — разница составляет около 50 копеек», — сообщил Скабелин.

По его словам, такие большие расхождения были обусловлены тем, что на Западе нет достаточного количества рублей, потребности в российской валюте тоже особо нет, помимо оплаты за газ. Все рубли хранятся в России, так же как доллары хранятся за границей, отметил Скабелин. Он привел статистику Мосбиржи, согласно которой до 85-90% всего мирового рынка в паре доллар-рубль сосредоточено на отечественной торговой площадке.

«Когда говорят "курс ненастоящий", где он может быть настоящим, как не там, где проходит подавляющий объем торгов? Может, сейчас и не такой, как был ранее, но сейчас другое распределение между парами доллар-рубль, евро-рубль», — объяснил представитель Мосбиржи.

