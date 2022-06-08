Автодилер "Авилон" сообщил о начале продаж китайских автомобилей

Крупнейший российский автохолдинг группа "Авилон", занимающаяся продажей автомобилей премиальных брендов, переориентируется на продажи автомобилей четырех китайских марок, представленных на рынке РФ.

Как сообщил "Интерфаксу" директор по маркетингу группы "Авилон" Андрей Каменский, только за месяц "Авилон" получил четыре дилерства по китайским автомобильным брендам. В частности, мы начали продажи Exeed, Chery, FAW и Changan. По его словам, автомобили китайских брендов в целом завоевали доверие российской аудитории по уровню качества и оснащения. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) следует, что за 2021 г. совокупная доля четырех упомянутых китайских брендов на рынке РФ выросла с 1,3% до 3%.

"В течение последних лет их динамика продаж на российском рынке достаточно успешна. Можно ожидать, что в дальнейшем повышенным интересом у покупателей в первую очередь будут пользоваться бюджетные седаны и паркетники", - сказал Каменский.

Продажи в салонах "Авилона" уже начались. Автомобили Exeed (линейка включает внедорожник Exeed VX, среднеразмерную модель TXL и паркетник LX) представлены на территории автоцентра «Авилон Легенда» на Автозаводской. Шоу-румы FAW и Changan расположились в салоне на Волгоградском проспекте.

На данный момент портфель брендов ГК «Авилон» включает 32 марки, но по многим моделям идут продажи запасов со склада. Новых поставок пока не ожидается

