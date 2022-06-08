Президента наделили полномочиями вводить спецмеры на финансовом рынке

Госдума закрепила отдельной законодательной нормой специальные финансовые меры, которые вправе вводить президент РФ для обеспечения стабильности страны в условиях санкций. Часть этих полномочий глава государства может передавать правительству и Банку России, сообщает агентство «Прайм».

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Согласно принятому документу, президент сможет устанавливать запреты и ограничения на совершение отдельных сделок и операций, на исполнение отдельных обязательств, включая изменение валюты и проведение зачета требований по ним. Также у главы государства теперь есть право устанавливать необходимость получения спецразрешений на отдельные сделки и валютные операции, открытие счетов и вкладов, и проведение операций по ним.

Новые полномочия также предусматривают резервирование при осуществлении отдельных сделок и операций, регистрацию осуществляемой или планируемой сделки, обязательную продажу иностранной валюты на внутреннем валютном рынке РФ, замораживание (блокирование) денег и иного имущества, лимитирование объемов проводимых валютных операций, а также установку требований к покупке и продаже иностранной валюты на бирже в рамках специальной торговой сессии, приобретению и отчуждению долговых обязательств, ценных бумаг и иных финансовых инструментов.

