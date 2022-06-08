Россияне продали на бирже рекордный объем валюты

В первом квартале текущего года физические лица продали на Мосбирже валюты больше, чем купили, на рекордные 345 млрд рублей. Продавали в основном евро, купленные ранее, сообщается в «Обзоре ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг», опубликованном на сайте ЦБ.

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«По итогам квартала физические лица на нетто-основе продали валюты на Мосбирже на рекордные 345 млрд руб. В основном продавали евро, купленные в предыдущие периоды», — говорится в обзоре.

Регулятор отметил, что введенные повышенные комиссии при покупке валюты способствовали чистой продаже валюты физлицами и стабилизации ситуации на валютном рынке. При этом валюта, полученная от продажи иностранных акций на Санкт-Петербургской бирже (преимущественно американские доллары), не привела к росту остатков валюты на счетах физлиц у брокеров. Часть могла быть продана за рубли, а часть – переведена в валютные депозиты либо наличную форму, сделали вывод в ЦБ.

По итогам января-марта текущего года в структуре активов на брокерском обслуживании доля иностранной валюты снизилась до минимального значения за последние шесть кварталов, несмотря на рост обменных курсов. Из данных регулятора следует, что в марте физлица приобрели юаней на 15 млрд рублей, при этом объем покупок драгметаллов оставался небольшим.

