Розничное кредитование вышло из состояния шока

Снижение ключевой ставки ЦБ в мае сначала до 14%, а потом до 11% вывело розничное кредитование из состояния шока: выдачи розничных кредитов выросли на 17% по сравнению с апрелем. Самый заметный прирост показали кредиты наличными (+68,5%) и автокредитование (+61%). Выдачи продолжают падать только в ипотеке, следует из данных экспресс-мониторинга Frank RG.

Статья по теме: Страховой рынок просел на фоне снижения кредитования

«Впервые с марта выдачи розничных кредитов в России выросли в месячном исчислении — на 17% к апрелю. Всего в мае банки выдали россиянам кредитов на 372,3 млрд рублей. В годовом исчислении динамика оставалась отрицательной: майский результат 2022 года на 67% ниже, чем в аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении аналитиков.

Автокредитование демонстрирует признаки восстановления уже второй месяц подряд. Так, в мае банки выдали на 61% больше таких кредитов, чем в апреле, при этом в годовом исчислении выдачи упали на 59%. Средний чек автокредита почти не изменился и составил 1,2 млн рублей. Подросло и POS-кредитование (+27% к апрелю в деньгах), однако по сравнению с маем прошлого года снижение выдач составило около 15%.

Выдачи ипотеки в мае упали на 26,7% по сравнению с апрелем и на 73% за год. В мае россияне взяли в банках на покупку жилья 119,9 млрд рублей, заключив 31,5 тыс. кредитных договоров. При этом средний чек ипотечного кредита вырос к апрелю почти на 16% — до 3,8 млн рублей.

