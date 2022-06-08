Рубль снова взял курс на 55 за доллар

Как мы и прогнозировали, пара доллар-рубль вышла вниз из зоны консолидации, прорвав зону технической поддержки 60-61 руб. за доллар.

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При этом объемы торгов рублем по сравнению с предыдущими днями практически не возросли. Это говорит о том, что его рост был вызван не каким-то резким увеличением продажи валютной выручки экспортеров, а действиями спекулянтов, которые решили вновь сделать ставки на российскую валюту.

Одним из поводов для этого послужили новости с рынка нефти. Министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи на энергетическом форуме в Иордании предостерег мир от отказа от российской нефти и газа.

«Надеюсь, в Европе не думают, что другие страны могут отказаться от российских нефти и газа. В противном случае речь пойдет о беспрецедентном кризисе», — цитирует ТАСС министра.

При этом он отметил, что ОПЕК+ сейчас добывает нефти примерно на 2,6 млн баррелей меньше, чем это предусмотрено квотами.

Это говорит о том, что российская нефть все равно найдет своего покупателя, а о вторичных санкциях, то есть о «наказании» неевропейских стран, которые продолжат закупать российские энергоресурсы, речи не идет.

Поэтому можно ожидать, что в ближайшие месяцы объем предложения валютной выручки по-прежнему будет превышать внутренний спрос на валюту.

«Растущие объемы экспорта, низкий импорт и ограничения на вывод капитала оказывают сильную поддержку национальной валюте. Краткосрочный ориентир по паре доллар/рубль сохраняется: 58,0-60,0», — отмечает руководитель отдела управление акциями УК «Первая» Евгений Линчик.

С точки зрения технического анализа, среднесрочной целью укрепления рубля является район 47-48 руб. за доллар. Но пока о таком росте «россиянина» говорить рано, хотя фундаментальные факторы ему будут способствовать.

В ближайшее время стоит ждать ухода курса российской валюты в диапазон 55-60 руб. за доллар. При этом завтра-послезавтра волатильность торгов может вырасти, поскольку спекулянты будут сначала раскачивать рынок в преддверии решения Банка России по ключевой ставке, а потом отыгрывать высказывания главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.