С добрым утром. Рубль и акции начали день с роста

Кроме «техники» покупкам способствует ситуация на рынке нефти. Уже десятый день ближайший нефтяной фьючерс консолидируется чуть выше отметки $120 за баррель. Ранее от этого уровня нефть очень быстро разворачивалась вниз.

Сейчас же реальные производители нефти не спешат продавать дальние нефтяные фьючерсы, чтобы захеджировать нынешнюю высокую цену для будущих поставок. Спекулянты тоже не готовы играть на понижение нефтяных котировок. Таким образом, сложились все предпосылки для начала движения нефти в сторону $130 – при появлении повода.

В такой ситуации акции «Лукойла» и «Роснефти» начали день с более чем процентного роста. При этом очень волатильно идут торги акциями «Лукойла», которые на таком фоне умудрились кратковременно сходить в «красную» зону.

Однако в числе лидеров роста сегодня не очень ликвидные бумаги компаний, ориентированных на внутренний рынок: частной железнодорожной компании «Глобалтранс», «Озона», «Пятерочки», Fix Price. Связано это с ожиданиями некоторого улучшения ситуации в экономике: ликвидности в банковской системе более чем достаточно, а снижение ключевой ставки Банка России в пятницу приведет к росту кредитования и оживлению внутреннего спроса.

На 3% растет «Северсталь», потерявшая за прошлую неделю почти треть капитализации. По бумаге может произойти сильный отскок, но сохранение среднесрочного нисходящего тренда в ней весьма вероятно.

Наиболее интересно сейчас выглядит «Газпром», прибавляющий около 3%. Бумага преодолела сильное сопротивление 300 руб. Если ей удастся закрепиться выше этого уровня, покупки могут усилиться из-за желания получить 17-процентную дивидендную доходность.

В целом рынок акций обещает закрыть сегодняшний день ростом, но вряд ли подъем Индекса Мосбиржи продолжится такими же высокими темпами, как в начале торгов.

Рубль начал день с укрепления, отвоевав у доллара за первые полтора часа торгов более процента стоимости. Пара доллар-рубль шесть дней находилась в узком боковике. Почти всегда после такой длительной консолидации следует относительно сильное движение. Не исключено, что оно зародилось сегодня.

В пятницу состоится заседание Банка России по ключевой ставке. Любое решение не окажет принципиального воздействия на динамику курса рубля, но в преддверии этого события и последующего выступления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, спекулянты будут стремиться раскачать рынок.

Сейчас курс российской валюты подходит к отметке 60 руб. за доллар, которая выступает психологической преградой для дальнейшего укрепления рубля. Но рубль ранее уже пробивал этот уровень. В случае, если это удастся сделать и сегодня, спекулянты начнут более активно играть на понижение курса доллара, и целью движения станет отметка 55 руб.

При ее достижении стоит ждать вербальных интервенций в пользу ослабления рубля со стороны монетарных властей, которым очень крепкий рубль не нужен с точки зрения наполняемости бюджета.