Байден просит миллиарды на ослабление зависимости от российского урана

Акции уранодобывающих компаний в США резко пошли вверх. Администрация Байдена попросила Конгресс выделить 4,3 млрд долларов на закупки обогащенного урана напрямую у американских производителей, чтобы сократить его импорт из России. Высокопоставленные сотрудники Министерства энергетики объяснили законодателям всю важность программы, разработанной в правительстве и требующей утверждения Конгресса. В частности они объяснили, пишет Bloomberg,что любое прекращение поставок обогащенного российского урана может привести к остановке ядерных реакторов.
Программа направлена на развитие обогащения ядерного топлива в Соединенных Штатах. Предполагается также создание единого покупателя, который будет напрямую покупать обогащенный уран у американских производителей и который будет принадлежать правительству США. Авторы программы понимают, что создать практически с ноля сектор обогащения урана нелегко. В Америке сейчас остался последний завод по обогащению урана. Он находится в Нью-Мексико и принадлежит британо-голландско-немецкому консорциуму Urenco Ltd.
На потенциальную возможность развития обогащения урана в США мгновенно отреагировал рынок ценных бумаг. Акции фонда Global X Uranium ETF, специализирующегося на инвестициях в предприятия по добыче урановой руды и производству урана, взлетели на 7,4%. Резко пошли вверх и акции уранодобывающих компаний и, в первую очередь, Cameco Corp. и Energy Fuels Inc., а также поставщика ядерного топлива Centrus Energy Corp., который строит обогатительный завод в Огайо.
Обращение Белого дома в Конгресс несомненно свидетельствует о том, что правительство планирует ввести санкции против российских компаний, добывающих и обогащающих уран. Конечно, программа нужна и для защиты американских АЭС в случае прекращения поставок российского урана по воле Москвы. В 2020 году на долю России пришлись 16,5% всего импортируемого Америкой урановой руды и 23% обогащенного урана, необходимого для работы американских коммерческих ядерных реакторов. Министр энергетики США Дженнифер Гранхольм назвала зависимость Америки от российского урана слабым местом США и угрозой их национальной и экономической безопасности. Она, кстати, объяснила, что упадок американской обогатительной отрасли частично был вызван конкуренцией с иностранными компаниями, которых щедро субсидировали их правительства.
В этом году сенаторы Джо Манчин от Западной Виргинии и Джим Риш от Айдахо уже внесли в Конгресс законопроект о выделении нескольких миллиардов долларов для развития обогащения урана в Соединенных Штатах. Закон поддержал также сенатор Джон Баррассо от Вайоминга.