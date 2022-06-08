Байден просит миллиарды на ослабление зависимости от российского урана

Акции уранодобывающих компаний в США резко пошли вверх. Администрация Байдена попросила Конгресс выделить 4,3 млрд долларов на закупки обогащенного урана напрямую у американских производителей, чтобы сократить его импорт из России. Высокопоставленные сотрудники Министерства энергетики объяснили законодателям всю важность программы, разработанной в правительстве и требующей утверждения Конгресса. В частности они объяснили, пишет Bloomberg,что любое прекращение поставок обогащенного российского урана может привести к остановке ядерных реакторов.

Программа направлена на развитие обогащения ядерного топлива в Соединенных Штатах. Предполагается также создание единого покупателя, который будет напрямую покупать обогащенный уран у американских производителей и который будет принадлежать правительству США. Авторы программы понимают, что создать практически с ноля сектор обогащения урана нелегко. В Америке сейчас остался последний завод по обогащению урана. Он находится в Нью-Мексико и принадлежит британо-голландско-немецкому консорциуму Urenco Ltd.