Стартовала регистрация на соревнования по тэг-регби в рамках спартакиады «Моспром»

Регистрация участников на соревнования по тэг-регби, которые пройдут 24 сентября, началась на сайте спартакиады «Моспром». Об этом рассказал 8 июня Владислав Овчинский, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Напомним, тэг-регби отличается от классического более простыми правилами. Игрокам не нужно делать захват, а достаточно сорвать ленточку (так называемый тэг) с пояса соперника.

«Спартакиада, которая проводится с 2019 года, стала одним из главных спортивных праздников для промышленников. Более 5 тыс. человек уже приняли участие в состязаниях и активно записываются на предстоящий сезон. Чтобы интерес к соревнованиям только увеличивался, мы меняем правила, локации, виды спорта и предлагаем дополнительные активности. Так, в этот раз участники узнают, кто сильнейший в тэг-регби», — рассказал Владислав Овчинский.

Принять участие в соревнованиях могут спортсмены спартакиады, по предварительной регистрации. Турнир организован совместно с Федерацией регби России и регби- клубом ЦСКА.

В августе профессиональные регбисты проведут мастер-класс для представителей промышленных предприятий, а в сентябре для студентов технических вузов. В числе инструкторов — многолетний капитан сборной России по регби, игрок РК ЦСКА Василий Артемьев.

«Простые правила игры, доступность и безопасность, азартность и инклюзивность — эти характеристики делают тэг-регби идеальным выбором для состязаний в корпоративном спорте. А смешанный состав команд – мужчины и женщины играют вместе – благоприятно влияет на атмосферу в коллективе и позволяет привлечь новых участников», — отметил Василий Артемьев.

Отборочные соревнования Спартакиады в этом году пройдут с 16 июля по 10 сентября, а полуфинальные игры – 17 сентября.