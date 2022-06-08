АФК "Система" подготовила проект запуска 157 спутников

Проект спутниковой группировки стоимостью 20 млрд рублей для дистанционного зондирования Земли, навигации и мониторинга пожаров подготовлен ООО "Спутникс", на 75% принадлежащ​им Sitronics Group (входит в АФК "Система"). Проект предусматривает запуск до 2025 года 157 малых и сверхмалых космических аппаратов. Об этом пишет газета "Коммерсантъ", ссылаясь на представителя группы "Ситроникс".

Спутники ​будут ​выполнят​ь​ задачи в области дистанционного зондирования Земли, навигации судов, ​обеспечения функуионирования​интернета вещей и мониторинга пожаров. Запланировано взаимодействие​ спутников​ с "МТС"​,​ также вход​ящей​ в АФК "Система".

На ​сегодня "Ситроникс" инвестировал в проект 1 млрд рублей собственных средств. Группа рассчитывает привлечь еще 10 млрд через механизм сквозных проектов, а остальные средства получить от якорных заказчиков, говорится в концепции проекта, на которую ссылается "Коммерсантъ".

В Минцифры, куда ранее был направлен проект, подтвердили, что проект прорабатывается.

​В случае успешной реализации, инициатива компании "Спутникс" по созданию орбитальной группировки наблюдения, связи и навигации при поддержке Роскосмоса может ​внести существенный вклад в социально-экономическое и технологическое развитие России​, сообщили сегодня в пресс-службе Роскосмоса.

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