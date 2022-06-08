Территория у посольства Германии в Москве может получить название «Площадь ЛНР»

Депутаты Московской городской думы предложили назвать территорию у посольства Германии площадью Луганской народной республики.

Об этом сообщает Telegram-канал законодательного органа.

Мосгордума выступила с инициативой увековечить на карте города память защитников Донбасса 18 мая. Вопрос вынесли на общегородское голосование, поскольку одновременно с этим в столичное правительство поступили обращения горожан с различными вариантами названия, сообщается на сайте мэра Москвы.

Ранее сегодня, 8 июня, стало известно, что жители столицы большинством голосов (44,69%) выбрали название «Площадь Донецкой народной республики» для безымянной территории у посольства США на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка. Согласно условиям голосования, при выборе этого варианта в столице подберут площадь или улицу, которую назовут в честь Луганской народной республики.

На втором месте по числу голосов оказался предложенный Мосгордумой вариант «Площадь Защитников Донбасса» (31,54%), далее следует «Площадь Героя России Владимира Жоги» (8,33%). Еще 15% проголосовали за пункт «Это должны решать специалисты».

В общей сложности в голосовании участвовали 278 684 человека.