S&P 500, Nasdaq и Dow: узники диапазона

Вчера американские индексы, открывшись в заметном минусе, смогли к концу дня закрыться в «зеленой зоне». Dow Jones Industrial Average прибавил 0,8%, S&P 500 – 0,95%, а Nasdaq Composite – 0,94%. Но ситуацию это почти не изменило.

После отскока от локального «дна» 20 мая S&P 500 всего за неделю прибавил около 9%, но с тех пор так и остается в том районе, то приближаясь к 4180 пунктам, то спускаясь почти до 4070. Аналогичные колебания совершают и прочие индексы. И вторник они начали близко к нижней границе этого диапазона, а завершили – у верхней.

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Майский отскок случился после семи подряд недель падения S&P 500 и Nasdaq, а в случае с Dow – даже после восьми. Это были редчайшие серии: с первыми двумя такое в прошлый раз было во время взрыва «пузыря доткомов», а с последним – 90 лет назад в ходе Великой депрессии. «Медвежье ралли» было неизбежно. Однажды (и чаще всего на пару-тройку недель раньше) такие серии всегда прерываются.

И взлет (для Dow и S&P 500, кстати, самый быстрый с 2020 года) имел чисто технические причины. Тут и экспирация опционов на $1,9 трлн сразу после обрушения индексов; и связанное с нею закрытие «шортов» маркет-мейкерами, а затем – более широкими кругами участников торгов; и ребалансировка портфелей; и еще целый ряд факторов. Среди них не было только хорошей идеи, почему акции, которые только что распродавали, стали вдруг привлекательны.

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Рынок в целом, конечно, стал дешевле. Форвардный коэффициент P/E на локальном «дне» был около 16,5. Это соответствует четвертьвековому среднему. Но пятнадцати- и двадцатилетние средние равны 15,5. К тому же теперь P/E снова вырос.

Цифры сейчас, понятно, меньше, чем 23 в 2020 году или 21,4 на январском пике рынка. Но даже в последние 10 лет этот коэффициент бывал куда ниже – например, в районе 12 в 2012 году. Да и в марте 2020 года он доходил до 13,1. Это не говоря о временах стагфляции, об опасности которой в мировом масштабе вчера заявлял президент Всемирного банка Дэвид Малпасс.

«Вероятны несколько лет инфляции выше среднего и экономического роста ниже среднего, что может привести к дестабилизации стран с низким и средним уровнем дохода. Такого явления — стагфляции — мир не видел с 1970-х годов», - отметил он во вступлении к докладу о перспективах мировой экономики. Между тем еще в начале 1980-х годов коэффициенты P/E многих американских акций были менее 10.

Так что перспективы движения рынка вниз просматриваются. Особенно на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ФРС и вполне возможной в связи с этим рецессии (с дальнейшим развитием событий в том направлении, которого опасается Всемирный банк). Тем более что инфляция «выше среднего» уже и так есть: она, как известно, находится в США на максимальных за 40 лет уровнях. И тянущийся сейчас «боковик» на рынке совершенно неудивителен.

«В течение шести недель подряд с начала апреля инвесторы продолжали добавлять новые ‘короткие позиции’ и, следовательно, сохраняли ‘медвежий’ настрой на рынке. Хотя этот ‘медвежий’ импульс исчез в конце мая, пока не было никаких признаков бычьего импульса, который бы поддержал более устойчивое ралли отсюда», — цитировал CNBC стратега Citi Криса Монтегю.

Но импульс к выходу из хорошо проторгованного диапазона вполне может дать все та же инфляция. Если в пятницу выяснится, что она составила в США 8,3% (столько же, сколько в апреле) или больше, то выход имеет шансы оказаться там же, где и вход – внизу. Если же данные, напротив, будут очень хороши – «медвежье ралли» продолжится. Ведь вера в то, что у ФРС таки получится «мягкая посадка» (обуздание инфляции без начала рецессии), у какой-то части рынка все еще довольно сильна.

«Кажется, что шансы на ‘мягкую посадку’ достаточно высоки, но ими трудно управлять, — говорил вчера Bloomberg рыночный стратег и портфельный менеджер Pacific Investment Management Co. Энтони Крещенци. – Навигация на этой узкой взлетно-посадочной полосе – сложная задача».

