В Госдуму внесли законопроект об отмене признания независимости Литвы

Депутат Евгений Федоров («Единая Россия») внес в нижнюю палату Госдумы законопроект об отмене постановления Госсовета СССР о признании независимости Литовской Республики.

Документ опубликован в электронной базе нижней палаты российского парламента.

По мнению автора инициативы, постановление является незаконным, поскольку его принял неконституционный орган. Федоров указывает на то, что референдум 1991 года показал «решение о сохранении СССР как единого государства», а формирование Госсовета СССР президентом Михаилом Горбачевым было «непредусмотренным действием с точки зрения Конституции СССР». Депутат поясняет, что был нарушен закон «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР». Уточняется, что в республике, в частности, не был организован референдум о выходе из состава Советского Союза.

Федоров подчеркивает, что в соответствии со статьей 67.1 Конституции РФ Российская Федерация является правопреемником СССР на своей территории, поэтому постановление Госсовета СССР от 6 сентября 1991 года следует отменить.

Комментируя свою инициативу изданию «Подъем», Евгений Федоров пояснил, что таким образом могут сформироваться «правовые основания для выхода Литвы из НАТО», поскольку страна станет спорной территорией. «Литва — член НАТО, причем ключевой. Чувствительный регион из-за коридора на Калининградскую область. Начинать надо с Литвы. И вести переговоры с НАТО с позиции права. По 6-му пункту альянса спорные государственные образования не принимают в НАТО. Так что мы сформируем правовые основания для выхода Литвы из НАТО. Система права должна быть восстановлена», — заявил парламентарий. Федоров выразил уверенность в том, что «не сегодня, так завтра это решение будет отменено либо через закон, либо через судебную процедуру».