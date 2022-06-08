В РФ разрешили регистрировать детей по месту жительства родителей, а не по месту рождения

Депутаты Государственной думы РФ приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, позволяющий указывать в свидетельстве о рождении место жительства родителей, а не место фактического появления ребенка на свет.

Уточняется, что закон будет распространяться только на детей, родившихся в России.

Инициатива была внесена в Госдуму 3 июня 2021 года депутатами Архангельского областного собрания, пишет ТАСС. Авторы законопроекта указывали на то, что в результате реформы системы родовспоможения в ряде городских и муниципальных округов были закрыты родильные отделения, а рожениц начали отправлять «в крупные перинатальные центры». В итоге в небольших поселениях, городских округах или муниципалитетах, не имеющих родильных отделений, граждане не могли записать в качестве места рождения ребенка место своего жительства. В связи с этим число детей, родившихся не по месту жительства родителей, значительно увеличилось, что искажает статистический учет и нарушает права граждан, отмечали разработчики законопроекта.

Изначально инициатива касалась жителей небольших городских поселений, городских округов или муниципалитетов, численность которых не превышает 50 тыс. человек, однако ко второму чтению была внесена поправка, позволяющая регистрировать детей по месту жительства родителей независимо от вида муниципалитета и числа проживающих в нем граждан.

