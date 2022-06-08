В Москве запустят цех по переработке отходов от молочной упаковки

Крупнейший российский производитель картонной упаковки для жидких молочных продуктов компания «Ламбумиз» в июле 2022 года планирует запустить цех по переработке отходов от собственного производства. В будущем проект могут расширить на потребительскую упаковку. Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Московские промышленные компании поддерживают экологические инициативы, направленные на внедрение механизма расширенной ответственности производителей. Так, столичное предприятие в июле этого года готовится к запуску цеха, в котором будет перерабатывать отходы картонной и полимерной упаковки собственного производства, а также упаковочные материалы молочных заводов. В дальнейшем проект может распространиться и на потребительскую упаковку», – сказал Овчинский.

Компания «Ламбумиз» уже принимает бракованную упаковку, стрейч-пленку, картон и пробки от партнеров-производителей молочной продукции. Участники инициативы самостоятельно организовывают сбор и сортировку материалов на своей площадке, а «Ламбумиз» на долгосрочной основе готов оказывать им помощь в транспортировке до цеха. Предприятие находится на заключительной стадии запуска и завершает подключение оборудования.

«Наши мощности позволят перерабатывать 150 тонн ламинированного картона в месяц. Полученную целлюлозу и вторичный полиэтилен будем направлять на реализацию нашим партнерам. А в дальнейшем планируем приобрести специальное оборудование для производства одноразовой посуды, яичных лотков, подстаканников и прочей продукции из переработанной в цехе целлюлозной массы», – добавил генеральный директор компании Александр Абалаков.