В отеле «Балчуг Кемпенски» открылась Всероссийская конференция «Обеспечение потребностей национального здравоохранения. Лето-2022»

В первый день мероприятия участникам удалось пообщаться о медицинской технике, высоких технологиях в медицине, робототехнике, фармпроизводстве и удовлетворении спроса в аптечном канале, поставках жизненно-важных препаратов через систему госзакупок, о дистрибуции лекарственных средств, омниканальной коммуникации с врачами, об IT сервисах и цифровых решениях в медицинских учреждениях в условиях ограниченного доступа к иностранным решениям и платформам, об упаковке и таре для лекарств, о лабораторной медицине, о развитии ассортимента современной фармкомпании в России и многом другом.

В течение двух дней конференции (8-9 июня) пройдут более 20 секционных заседаний, среди которых пленарные сессии, дискуссионные панели, круглые столы.

Цели конференции – объединить возможности компаний в производственной и сервисной сфере, устранить дефицит информации на внутреннем рынке, построить эффективный диалог между участниками товаропроводящей цепочки, создать потенциал для конструктивного сотрудничества и развития российского здравоохранения.