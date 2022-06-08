В Рособрнадзоре заверили, что ЕГЭ сохранится при переходе на новую систему высшего образования

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) будет проводиться и после перехода к национальной системе высшего образования.

Об этом заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

«ЕГЭ сохранится, поскольку выполняет важнейшие социальные задачи. В частности, ЕГЭ поддерживает единое образовательное пространство Российской Федерации в условиях огромного разнообразия образовательных программ, учебников и учебных пособий», — цитирует Музаева «Интерфакс». Он отметил, что ЕГЭ «не является частью Болонской системы».

«Это национальный экзамен, который построен полностью на российских образовательных стандартах с учетом традиций отечественной системы образования. ЕГЭ сочетает в себе функции выпускного и вступительного экзамена», — подчеркнул глава Рособрнадзора.

По его словам, «многие страны мира имеют свои национальные экзамены, проводимые в стандартизированной форме», при этом российский ЕГЭ является одним из наиболее открытых национальных экзаменов. «При всей сложности процессов объективного проведения ЕГЭ с экспертными проверками развернутых ответов участников экзамена, результаты экзамена обрабатываются и выдаются быстрее, чем во многих других странах», — сказал Музаев.

Он указал на то, что ЕГЭ ликвидировал разрыв между школьной программой и вступительными экзаменами в вузы, сделав процесс поступления в высшее учебное заведение «максимально прозрачным», а требования к абитуриентам — едиными. «ЕГЭ обеспечивает реализацию права всех школьников, независимо от региона проживания, поступить в выбранный вуз, в том числе в ведущие столичные вузы», — отметил руководитель Рособрнадзора.

В конце мая министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил, что Россия отойдет от Болонской системы и будет формировать свой порядок обучения, который ориентирован на специалитет. В Минпросвещения поддержали эту идею и заявили о готовности взаимодействовать с Минобрнауки по переходу обучения в педагогических вузах на специалитет уже с 1 сентября.

Ранее «Эксперт» писал о том, что вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил о возможности отмены в России Единого государственного экзамена. По его мнению, это стало бы логичным продолжением выхода РФ из Болонской системы.