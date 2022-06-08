В России началась добровольная сертификация лесной продукции

В России появляются собственные рыночные инструменты для ответственного лесоуправления. Начала работу отечественная система добровольной лесной сертификации «Лесной эталон», которая позволяет возобновить торговлю сертифицированной продукцией в нашей стране. Первый российский сертификат «Лесной эталон» получило АО «Архангельский ЦБК». Сертификат выдан 6 июня 2022 года и действителен по июнь 2027 года. Система предполагает ежегодные ресертификационные аудиты.

Аудит проводил орган по сертификации ООО «Лесная сертификация». Архангельский ЦБК проходил аудит по стандарту сертификации цепочки поставок по системе добровольной лесной сертификации «Лесной эталон» FE-STD-04-004 V 1-0. Комбинату был выдан сертификат цепочки поставок № FC-FE-CoC-000001. Он является официальным подтверждением, что закупка, производство и реализация лесопродукции предприятием соответствует требованиям этой системы.

Система «Лесной эталон» контролирует легальность заготовки древесины, выполнение высоких социальных и экологических требований, целостность цепочек поставок, использование макулатуры и вторичных древесных материалов, а также содействует борьбе с изменениями климата. Важнейшими составляющими системы, в том числе, являются развитие устойчивого лесного хозяйства, сохранение и защита экологически ценных лесов, эффективное лесовосстановление, сохранение биологического разнообразия, обеспечение безопасного и справедливо оплачиваемого труда.

Система негосударственная, не является обязательной и предполагает добровольную сертификацию предприятий, которые работают с древесиной и продукцией из нее. В данный момент проходит процесс регистрации в Росстандарте. Система ответственного управления лесами базируется на признанных на международном уровне требованиях и лучших национальных практиках.

«Архангельский ЦБК вновь показывает лидерство в повестке дня устойчивого развития. Сертификат «Лесного эталона» номер один подтверждает, что продукция АЦБК изготовлена из сырья из ответственно управляемых лесов, и это подтверждено независимым аудитом», - заявил исполнительный директор ассоциации «Национальная рабочая группа по добровольной лесной сертификации» (АНРГ), директор ООО «Ответственное управление лесами» (ОУЛ), разработавшей систему «Лесной эталон», Николай Шматков.

В «ОУЛ» считают, что соответствие стандартам «Лесного эталона» поможет российскому бизнесу подтвердить свою приверженность ответственному управлению лесами на внутреннем и международном рынках. Заявления в товаросопроводительной документации и соответствующая маркировка на продукции могут использоваться ритейлом и потребителями в качестве инструмента, который помогает отличить продукцию и упаковку из ответственно управляемых лесов от остальной.

Ассоциация «Национальная рабочая группа по добровольной лесной сертификации» (АНРГ) - некоммерческая организация, созданная в 2011 году для продвижения добровольной лесной сертификации в России.

ООО «Ответственное управление лесами» (ООО «ОУЛ») – разработчик системы добровольной лесной сертификации «Лесной эталон».

Архангельский ЦБК основан в 1940 году. Является одним из ведущих российских лесохимических предприятий. Специализируется на производстве картона и товарной целлюлозы. АЦБК является членом АНРГ с марта 2022 года.