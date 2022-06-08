В России обновили стратегию участия в ВТО

В министерстве экономического развития РФ подготовили обновленный проект стратегии участия России во Всемирной торговой организации (ВТО). Соответствующий документ и предложения по обжалованию мер, направленных странами — членами организации против РФ, уже внесены в правительство. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЭР.

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«В проекте стратегии [участия РФ в ВТО] говорится, что России целесообразно оставаться в ВТО. Выход из организации был бы лишь на руку санкционерам, о чем они открыто заявляли в попытках изолировать Россию от деятельности в ВТО. Россия последовательно блокирует эти попытки», — пояснили в министерстве.

Представитель пресс-службы добавил, что обновленная стратегия предполагает использование всего набора инструментов ВТО, поскольку они «продолжают оставаться действенными для сохранения стабильной торговой среды для российского бизнеса». Речь идет о разрешении споров, мониторинге торговых режимов, устранении барьеров на площадке рабочих органов ВТО и переговоров по новым правилам.

«Многие из санкционных ограничений — очевидные нарушения правил ВТО», — уверены в Минэкономразвития.