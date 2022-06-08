В МИДе прокомментировали слова Зеленского о готовности к переговорам с Путиным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что заявления украинских властей необходимо тщательным образом перепроверять.

Таким образом Захарова прокомментировала информацию Financial Times, согласно которой президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность к мирным переговорам с президентом России Владимиром Путиным.

«Все эти заявления нужно тщательно перепроверять, выверять», — отметила представитель МИД РФ в эфире «Радио Sputnik».

Для встречи президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским необходимо возобновить переговорный процесс между странами, заявил сегодня глава министерства Сергей Лавров. «Зеленский хочет встречи ради встречи. У него семь пятниц на неделе... Исходим из того, что сначала нужно, чтобы переговорные команды возобновили работу — мяч на стороне украинцев уже почти два месяца», — цитирует «РИА Новости» Лаврова, у которого состоялась встреча с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Анкаре. Сообщается, что глава МИД Турции со своей стороны заверил в готовности организовать встречу президентов России и Украины.

Последние очные переговоры делегаций Москвы и Киева прошли в Стамбуле 29 марта; по данным турецких СМИ, они длились около трех часов. Российскую делегацию на переговорах, как и на предыдущих раундах, возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. Первые переговоры делегаций состоялись 28 февраля в Гомельской области Беларуси. Затем представители Москвы и Киева встречались 3 марта в Беловежской пуще, а 7 марта — в Брестской области.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, встреча Путина и Зеленского может состояться только в том случае, если ее целью станет подписание финального соглашения по итогам переговоров.