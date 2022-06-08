Союз мороженщиков допускает снижение цен на свою сладкую продукцию

Производители мороженого говорят о возможном снижении цен на 5%. Об этом сообщила в своем интервью NSN замгендиректора, главный технолог Союза мороженщиков России Наталья Уткина.



По ее словам, сильный скачок роста стоимости ингредиентов, необходимых для производства мороженого, в частности сахара и стабилизаторов, наблюдался с начала февраля, но в настоящее время ситуация стабилизируется, и некоторые производители уже начали снижать цены на свою продукцию.

"Молочные ингредиенты дешевеют, и есть такая тенденция, что некоторые производители уже снижают цены на мороженое. Мы надеемся, что цена на мороженое летом не будет расти. Кто-то из производителей сможет снизить цену на 5 процентов", — отметила Уткина

Ранее сообщалось, что наиболее популярное в России мороженое в вафельном стаканчике подорожало за пять месяцев сразу на 20%. Производители связали подорожание мороженого с ростом себестоимости.

«Производители начали поднимать цены на мороженое в апреле. Но обычно это бывает каждый год. Обычно цену поднимали на 5-7%. В этом году себестоимость увеличилась на 20-30%, а стоимость мороженого увеличили на 10-15%. Получается, что за счет собственной маржи, цены повысились меньше, чем увеличилась себестоимость мороженого», - сказала Уткина.

Сильный скачок роста стоимости ингредиентов, необходимых для производства мороженого, в частности сахара и стабилизаторов, наблюдался с начала февраля.

«Начиная с февраля значительно увеличилась стоимость сахара, а это основной сырьевой компонент, который используется при производстве мороженого. Произошло подорожание эмульгаторов и стабилизаторов, которые дают структуру мороженого, но которые у нас в России не производятся. Изменилась логистика по доставке. Также значительно увеличилась стоимость кокосового масла, которое входит в состав глазури. Увеличилась и стоимость гофрокартона», - сказала главный технолог Союза мороженщиков.