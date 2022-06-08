Владимир Ефимов: Новые ж/д пути и пересадочные узлы появятся в Москве

Правительство Москвы передало в аренду компании «Российские железные дороги» (РЖД) 18 земельных участков общей площадью 3,5 гектара с начала 2022 года. Благодаря арендованным землям компания сможет построить в столице новые железнодорожные пути и пересадочные узлы. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Для реконструкции существующих платформ, создания на их базе пересадочных узлов, а также строительства дополнительных путей на железнодорожных направлениях город предоставляет компании “Российские железные дороги” землю на срок от одного года до шести лет. В прошлом году с “РЖД” заключили 71 договор аренды земельных участков общей площадью 15,5 гектара, а с начала 2022 года подписали еще 18 соглашений на использование 3,5 гектара», – рассказал Ефимов.

Железнодорожная инфраструктура позволяет создавать в Москвы быстрое сообщение между районами столицы и Подмосковьем. В городе уже работают Московское центральное кольцо (МЦК) и два Московских центральных диаметра (МЦД).

«Из всех территорий, предоставленных городом с начала года для “РЖД”, половина передана для преобразования железнодорожной инфраструктуры Курского направления — от Курского вокзала до станции Люблино. Площадь участков составляет 0,17 гектара. Три больших территории площадью 3,2 гектара выделены на Киевском направлении для строительства третьего главного пути на участке Солнечная — Апрелевка, а также четвертого пути от Киевского вокзала до Апрелевки. Кроме того, дополнительные участки предоставлены для строительства станций Марьина Роща, Курьяново, модернизации Ярославского направления Московской железной дороги», – рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.