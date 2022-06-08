Сорок лет такого не было, и вот опять

Всемирный банк во вторник опубликовал доклад о перспективах мировой экономики, снизив в нем свой прогноз глобального роста на 2022 год на 1,2 процентных пункта — до 2,9%. Одновременно он сообщил о приближающейся стагфляции, с которой мир не сталкивался более 40 лет.

В предисловии к докладу президент Всемирного банка Дэвид Малпасс написал: «Спустя чуть более двух лет после того, как COVID-19 вызвал самую глубокую глобальную рецессию со времен Второй мировой войны, мировая экономика снова в опасности». Она сталкивается с высокой инфляцией и медленным ростом одновременно. Даже если удастся предотвратить глобальную рецессию, последствия стагфляции могут сохраняться годами, считает он.

«В настоящее время вероятны несколько лет инфляции выше среднего и роста ниже среднего, что может привести к дестабилизации стран с низким и средним уровнем дохода. Такого явления — стагфляции — мир не видел с 1970-х годов», — отметил Дэвид Малпасс. Среди влияющих на это факторов он называет также конфликт на Украине.

Всемирный банк ожидает, что период с 2021 по 2024 год темпы глобального роста снизятся на 2,7 п.п., что более чем в два раза превышает замедление, наблюдавшееся с 1976 по 1979 год. Его доклад напоминает также, что повышение ставок для сдерживания инфляции в конце 1970-х годов, было настолько резким, что спровоцировало глобальную рецессию 1982 года и череду финансовых кризисов в развивающихся странах.