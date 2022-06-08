Ефимов: резиденты ОЭЗ Москвы заплатили 4,2 млрд руб. налогов за 2021 год

Бюджет Москвы получил 4,2 млрд рублей налоговых отчислений от резидентов особой экономической зоны «Технополис “Москва”» за 2021 год. Это больше, чем в 2020 и 2019 году. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Резиденты ОЭЗ «Технополис “Москва”» в 2021 году заплатили в бюджет столицы 4,2 миллиарда рублей налоговых отчислений. Это на 13% больше, чем в 2020 году, когда эта сумма достигла 3,7 миллиарда рублей, и на 20% больше аналогичного показателя 2019 года, тогда отчисления составили 3,5 миллиарда рублей. Такой рост связан с активным развитием производственных площадок предприятий, разработкой новой продукции и ее реализацией в регионах России и за рубежом», – рассказал Ефимов.

Объем налоговых отчислений за весь период работы ОЭЗ – с 2006 – достиг почти 16 млрд рублей, а большая часть выплат пришлась на кластер микроэлектроники, оптики и радиоаппаратуры, добавил вице-мэр.

Объем страховых взносов, выплаченных резидентами технополиса «Москва», в прошлом году также вырос. «По страховым взносам резиденты особой экономической зоны заплатили 1,7 миллиарда рублей – на 13% больше, чем в 2020 году, когда платежи достигли 1,5 миллиарда рублей, и на 70% больше суммы взносов 2019 года, составившей один миллиард рублей. Сегодня предприятия открывают новые вакансии и ищут инженеров, ученых, IT-специалистов и управленцев», – отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Резидентам в 2021 году удалось существенно сэкономит за счет преференций, добавил генеральный директор ОЭЗ «Технополис “Москва”» Геннадий Дегтев.

«Резиденты Технополиса в прошлом году сэкономили 890 миллионов рублей на налоговых выплатах благодаря преференциям. Они освобождаются от налогов на землю, имущество и транспорт, а налог на прибыль для них составляет два процента», – сказал он.