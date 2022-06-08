Первый поезд с зерном отправился из Запорожья через Крым на Ближний Восток

Запорожская область начала осуществлять поставки зерна в страны Ближнего Востока через территорию РФ.

Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» рассказал глава временной военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожья Евгений Балицкий.

«Мы отправляем зерно через РФ, основные контракты заключаются с Турцией. Первые составы уже пошли через Крым, пошли в направлении Ближнего Востока», — сообщил глава ВГА.

Он отметил, в Запорожской области под контролем России находится в настоящий момент около 80% территории. «На той территории, которая мне, как главе гражданской администрации, подконтрольна, посевная и уборочная идут, если не совсем штатно, то в режиме, который позволяет людям выполнять на земле свои функции», — сказал Балицкий. По его словам, наряду с экспортом в регионе будет налажена собственная переработка зерна: «Значительную часть мы точно вывезем, остальное будет переработано в масло или в муку», — пояснил глава ВГА Запорожья.

Накануне, 7 июня, «РИА Новости» сообщило, что со станции Мелитополь в Крым отправились 11 вагонов с сельскохозяйственным грузом, в том числе первой партией зерна из Запорожской области.

Как ранее писал «Эксперт», Запорожская область считается хлебным регионом, даже несмотря на то, что это высокоурбанизированный и наиболее промышленно развитый регион. По данным «АПК-Информ», в 2022 году эта область лидирует среди всех двадцати четырех регионов Украины по доле посевных площадей пшеницы — до 12%, а также входит в топ- 5 регионов по посевам ячменя — свыше 16% от общего объема. То есть потенциально запорожцы могут собрать (с учетом пониженных прогнозов) около 2 млн тонн озимой и яровой пшеницы, а также около миллиона тонн ячменя, что значительно превышает внутренние потребности в несколько сотен тысяч тонн. Запорожье также входит в топ-4 регионов по выращиванию подсолнечника и выпуску масла из него.

На прошлой неделе Евгений Балицкий объявил, что собственность Украины, в том числе земельные участки и природные ресурсы, перейдут «в народную собственность» региона.