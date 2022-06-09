Американцев предупредили о рекордных ценах на нефть

Стоимость нефти в США к началу осени текущего года достигнет 150 долл. за один баррель.

Такой прогноз сделал Грегори Брю – обозреватель журнала Foreign Policy. По его словам, таких цен на «чёрное золото» Штаты не видели с 2008 года. При этом он полагает, что администрации Белого дома, несмотря на меры регулирования, не удастся избежать рекордного подъёма цен по четырём причинам, передаёт РИА Новости.

Первой причиной обозреватель назвал стабильно высокое потребление нефтепродуктов, которое скоро традиционно возрастет, так как в тёплые месяцы всё больше американцев отправляются в отпуск или в однодневные поездки.

Второй причиной подорожания нефти Брю считает не восстановившуюся после слабого спроса в период пандемии коронавируса нефтеперерабатывающую промышленность, чьи мощности за два года ограничений замедлились.

Третья причина, по мнению журналиста, высочайшая в истории скорость потребления «чёрного золота» из хранилищ, которая создаёт дополнительный спрос.

«Резкое сокращение запасов топлива предполагает, что высокий спрос сохранится, даже если потребление ослабнет, так как компаниям придётся продолжать покупать «чёрное золото», чтобы пополнить свои запасы», – пояснил обозреватель Foreign Policy.

И, наконец, последний фактор, подстегивающий подорожание нефтепродуктов – очень низкое предложение на рынке «чёрного золота», которое лишь усугубляется из-за антироссийских санкций.

«Американские компании собираются нарастить добычу нефти на 720 тыс. баррелей в день, страны ОПЕК – на 600 тыс. баррелей в июле и августе, но этих усилий будет недостаточно», – резюмировал Брю.

Как ранее писал «Эксперт», попытка снизить цены на энергоносители, распродавая стратегический нефтяной резерв США, потерпела провал.

За неделю из него на рынок «чёрного золота» выброшено рекордное количество нефти, сам резерв сжался до уровня марта 1987 года, но Brent и WTI взлетели до 3-месячных максимумов.