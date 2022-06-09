Для чего необходима лицензия МЧС

Наличие этого документа разрешает законно заниматься вышеуказанной деятельностью. Если лицензия отсутствует или просрочена, то деятельность такой компании считается незаконной на территории России.

Компании могут получить лицензию МЧС в центре ЛИГА, который официально выдает разрешения допуска СРО, независимо от юридического адреса клиентов. Заказать услуги, клиенты могут на сайте консалтингового центра или по телефону. После уточнения всех деталей специалисты приступят к подготовке пакета документов, и начнут процедуру получения разрешения.

Какие нужны документы для получения лицензии?



Компании, которые входят в МЧС для получения лицензии должны подготовить установленный законом пакет документов. Это позволит быстрее получить разрешение заниматься профессиональной деятельностью. В пакет документов входит:

заявление;

учредительная документация компании;

приказ о назначении руководителей организации;

выписка из ЕГРЮЛ;

копии ИНН и ОГРН;

квитанция об оплате членских взносов и пр.

С полным списком всех документов, можно ознакомиться на сайте консалтингового центра. Документы должны быть подготовлены в соответствии с установленной формой. Это ускорит процесс получения лицензии.

Кому нужна лицензия?

Лицензия допуска СРО нужна всем компаниям и организациям, которые работают в сфере представляющей опасность для рабочих. Это пожарники, спасатели, строители, изыскатели.

Разрешение заниматься определенным видом деятельности понадобится также специалистам: НОСТРОЙ, НРС, НОПРИЗ и некоторых других профессий.bНаличие разрешительных документов позволит заниматься пожарной безопасностью или строительством в любом регионе страны.

Для компаний и организаций, которые намерены долго работать на рынке обязательно необходимо получить лицензию установленного образца. Это позволит официально заниматься своей деятельностью и не опасаться недоразумений с проверяющим инстанциями.

Вывод

Если понадобилась пожарная лицензия МЧС, то лучше обратиться в консалтинговый центр ЛИГА. Здесь можно также получить допуск СРО для представителей профессии, которые опасные для рабочих. Наличие лицензии подтверждает также, что руководители компаний ознакомлена с правилами безопасности на производстве и отвечают за здоровье своих сотрудников.