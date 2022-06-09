Испытывающая нехватку газа Европа получила новый удар

Начало лета складывается крайне неудачно для глобального газового рынка. Как сообщает Bloomberg, на газовом терминале Фрипорт, расположенном на побережье Мексиканского залива в Техасе, прогремел взрыв, после которого начался пожар. Пострадавших нет. Ущерб, нанесенный терминалу, так же, как причину взрыва еще предстоит определить. Однако уже сейчас ясно, что его работу, то есть экспорт сжиженного газа (СПГ) придется остановить как минимум на три недели.

«На СПГ-терминале по неизвестным причинам произошел взрыв, — говорится в заявлении местного полицейского управления, сделанном вскоре после взрыва в 11.40 по местному времени. — Сейчас мы не проводим никакой эвакуации…»

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Терминал находится на острове Кинтана в Мексиканском заливе рядом с городом Фрипорт. В нем три технологические линии суммарной годовой мощностью 15 млн тонн. Сейчас строится четвертая линия, которая значительно увеличит его мощность.

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В общей сложности СПГ-терминал во Фрипорте производит ежедневно приблизительно 56 млн м³ СПГ или ок. 20 млрд м³ в год. Данных о том, сколько из них идет в Европу, которая сейчас отчаянно ищет альтернативные источники газа для замены российского газа, нет. Известно однако, что приблизительно три четверти экспорта американского сжиженного газа в январе-апреле этого года ушли в Европу. Евросоюз сейчас обеспечивает за счет СПГ из Америки почти половину своих потребностей в газе.

В мае доля СПГ-терминала во Фрипорте в экспорте американского сжиженного газа составила почти 20%. Авария может лишить США неофициального титула главного экспортера СПГ, каким он сейчас является.

ЧП на одном из главных СПГ-терминалов в США — крайне неприятная новость для Брюсселя. Европейцы после недавнего принятия шестого пакета санкций против России с частичным нефтяным эмбарго по привычке уже работают над седьмым пакетом. После «успеха», как считают в Еврокомиссии, с запретом импорта российской нефти, еврочиновники начали все смелее говорить и об отказе от российского газа. Правда, пожар на американском СПГ-терминале, очевидно, слегка охладит их пыл в борьбе с российскими энергоносителями, потому что переговоры с Катаром о поставках СПГ пока идут тяжело. Но даже при их успешном исходе рассчитывать на крупные поставки газа с берегов Персидского залива европейцы смогут не раньше 2025 года. Американский сжиженный газ на данный момент является главной надеждой хотя бы ослабить зависимость ЕС от газа из России, не говоря уже о полном отказе от его закупок.

СПГ из Фрипорта поставляется BP и TotalEnergies в Европе, а также японским компаниям Jera и Osaka Gas и южнокорейской SK E&S. Им теперь очевидно придется срочно искать на спотовом рынке замену этому газу. Это наверняка приведет к усилению конкуренции между европейскими и азиатскими покупателями сжиженного газа.

Американским потребителям, как это ни парадоксально звучит, авария во Фрипорте на руку. Цены на газ пошли вниз благодаря тому, что теперь какое-то время больше газа будет оставаться в самой Америке. В среду цена «голубого топлива» достигла 14-летнего максимума — 9,29 долларов за миллион британских термических единиц. После же взрыва на терминале и сообщения о трехнедельном прекращении работы в моменте она опускалась на 6,78% до 8,7 доллара.

В Европе же и Азии, где с началом лета и усилением работы кондиционеров по традиции резко вырастает потребление электроэнергии, цены на газ скорее всего вновь устремятся вверх. Кстати, в среду цена на газ в Старом Свете снизились до трехмесячного минимума на фоне ожиданий… роста поставок из-за Атлантического океана.