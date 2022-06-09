Глава Херсонской области: большинство жителей региона согласны войти в состав России

Согласно социологическим опросам, большинство жителей Херсонской области согласны войти в состав России.

Об этом заявил глава военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо. По его словам подготовка к референдуму продолжается, передаёт РИА Новости.

«Исходя из тех наблюдений, которые проводят социологи, да и мы видим, большинство херсонцев склонно быть в составе России и называться, как это и было изначально, начиная от указа Екатерины Второй об основании города Херсона и губернии – называться Херсонская область», – сказал чиновник.

Он также отметил, что в настоящее время продолжаются консультации с юристами, а также представителями «центральных ведомств РФ» по этому вопросу.

«Всё будет происходить в абсолютно правильной юридической организационной форме. Время не будем говорить, но мы готовимся к этому событию (референдуму)», – резюмировал Сальдо.

Ранее «Эксперт» писал, что заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что для решения вопроса о возможном присоединении региона к России будет проведён референдум.

«Конечно, это будет плебисцит. Это будет волеизъявление народа... Это, скорее всего, будет референдум, который будет проводиться на территории Херсонской области по самоопределению. И следующим этапом будут выборы», – подчеркнул он.

Чиновник при этом он напомнил, что область осталась без законодательной власти, её будет временно заменять общественный совет.

«Создан общественный совет, который представляет народ, и они будут принимать промежуточные решения», — заявил Стремоусов.