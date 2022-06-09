Инфляция обманула ожидания

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) опубликовала данные по темпам роста индекса потребительских цен в России в мае 2022 года. Как говорится в сообщении ведомства, в отчетный месяц по сравнению с апрелем 2022 года индекс потребительских цен составил 0,12%, по сравнению с декабрем 2021 года — 11,8%.

В мае 2021 года прирост цен за месяц был куда выше — 0,74%, хотя к декабрю предыдущего года намного ниже — 3,48%.

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На этом фоне уже несколько архаичным смотрится не столь давний прогноз ЦБ, построенный на инфляционных ожиданиях. В марте «медианная оценка инфляционных ожиданий составила 18,3% (+4,8 п.п. к февралю)», сообщал Центробанк, отмечая, что это второй по величине результат за всю историю наблюдений (опрос осуществляется с апреля 2010 г.). Одновременно росла ключевая ставка (в ближайшую пятницу ожидается очередное ее снижение). «Прогнозы инфляции профессиональных аналитиков на 2022 год в марте были повышены до 20%», — говорилось в докладе ЦБ.

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Тогда взлет цен, конечно, заметили все, и ценники переписывались прямо на глазах, прежде всего, на импортные товары. Конечно, год еще не дошел и до экватора, и впереди немало неопределенности. Но сейчас, во всяком случае, ситуация с инфляцией изменилась на противоположную той, что была в марте и отчасти продолжилась в апреле. Даже потолки роста цен невысоки.

Согласно официально статистике, месячный рост потребительских цен оказался наибольшим (на 1,1%) в Республике Саха (Якутия), Белгородской и Курской областях — в связи с удорожанием продуктов питания на 1,5-2,1%. В Москве цены за месяц выросли на 0,1%, в Санкт-Петербурге — на 0,3% (с начала года — прирост цен составил 11,6% и 11,4% соответственно).

Что дорожает в среднем по России сильнее всего? В мае — это крупы овсяная и перловая — на 3,5%, манная — на 2,8%, рис — на 2,4%. А цены на маргарин увеличились на 5,2%. Соль поваренная стала дороже на 3,3%, а масло подсолнечное в 24 субъектах — на 3,1-7%.

А что дешевеет? Огурцы подешевели на 25,1%, капуста белокочанная — на 17,8%, помидоры потеряли в цене 14,1%, чеснок — 10,3%, свекла — 5,6%, груши — 2%, морковь — 1,7%.

Цены на куриные яйца в 22 субъектах РФ снизились на 0,4-10%, а в 44 субъектах — на 10,1-20%. Сахар-песок в 59 субъектах подешевел на 0,2-5%, в 16 субъектах — на 5,1-8,2%. Среди прочих продовольственных товаров снизились цены: на мясо кур — на 0,8%, свинину — на 0,6%, икру лососевых рыб, отечественную — на 0,1%.

Из непродовольственных товаров в мае более всего снизились цены на фотоаппараты — на 7,6%. Туристы предпочитают, очевидно, обходиться встроенными в смартфоны фотокамерами.

Подешевели мониторы для настольного компьютера — на 7,4%, флеш-накопители USB — на 6,9%, компьютеры персональные переносные (ноутбуки) — на 4,4%, телевизоры — на 2,8%. Лекарственные препараты, не относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем стали дешевле на 1,1%.

Из наблюдаемых товаров, входящих в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, подорожали спички — на 6,2%, далее в порядке убывания: мыло туалетное — на 5,5%, мыло туалетное жидкое — на 4,3%, пасты зубные — на 4,2%, мыло хозяйственное — на 3,6%, щетки зубные — на 3,5%, бумажные столовые салфетки — на 2,9, сухие корма для домашних животных — на 2,6%.

Минэкономразвития пообещало уточнить

Ситуацию с ценами уже прокомментировали в Минэкономразвития. «Околонулевая динамика инфляции на прошлой неделе, а также рекордно низкие помесячные темпы роста цен в мае (0,12% м/м) позволяют сделать вывод о том, что инфляция скорректировала траекторию после достижения пиков в марте и апреле этого года», — передал «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Вместе с тем на темпы роста потребительских цен будет оказывать влияние перестройка логистических цепочек, ситуация с урожаем, а также внешняя конъюнктура. Продолжаем внимательно отслеживать эти процессы, свою уточненную оценку дадим в рамках обновления прогноза социально-экономического развития», — сообщили в Минэкономразвития, добавив, правда, что «при этом согласно оперативным данным, которые мы получаем, уровень потребительского спроса сохраняется на низком уровне».

Скидка с инфляции

Российская инфляция заметно отличается от зарубежной, отмечает ведущий аналитик управления анализа рынков «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. С одной стороны, на рынке почти отсутствует давление топливного роста цен, так как страна является экспортером нефти и нефтепродуктов, а на текущий момент поставки топлива за границу сокращаются. Соответственно, внутри России наблюдается избыток предложения. С другой стороны, сокращение импорта обуславливает повышение цен на потребительские товары.

Однако в данном случае ситуация смягчается укреплением рубля и достаточно заметным падением потребительского спроса, отмечает аналитик. Высокие ставки по кредитам также продолжают негативно сказываться на покупательской активности граждан, которые предпочитают демонстрировать сберегательное поведение. В краткосрочной перспективе это можно назвать позитивом, так как удалось избежать взрывного и продолжительного роста цен вместе с падением доходов. Тем не менее, факт сокращения доходов всё же присутствует и это будет оказывать влияние на внутреннее потребление.

Центральный банк, скорее всего, продолжит снижать ставку, хотя фактическое значение инфляции остается выше значения ключевой ставки. Однако регулятор может пойти на данный шаг, так как смягчение денежной политики вряд ли скажется на курсе рубля. В настоящий момент на рынке присутствует избыточное предложение валюты со стороны экспортеров, которые продают доллары и евро сверх нормативов, так как опасаются заморозки своих зарубежных счетов. Соответственно, снижение ставок по кредитам должно будет повысить потребительский спрос. Главное, чтобы одновременно с этим формировались новые каналы поставки импорта, дабы не образовалась ситуация, когда дефицит импортных товаров наложится на рост активности потребления.

Восстановление импорта постепенно нормализует ценовую политику бизнеса, который заложил избыточные риски в марте-апреле, но теперь вынужден снижать, или удерживать, цены из-за низкой покупательной активности, указывает Андрей Кочетков. На бытовом уровне это заметно за счёт возвращения различных стимулирующих мер в виде скидок и распродаж. То есть розничные сети довольно неохотно идут на общее понижение цен, но ещё пару месяцев назад можно было говорить о полном исчезновении скидок и акций в магазинах. Сегодня они вновь возвращаются, и это, уверен эксперт, говорит о достижении некоторой стабилизации в инфляционных ожиданиях, как граждан, так и бизнеса.

Нам нужен резкий рост выпуска в промышленности

Уровень цен остается таким же вот уже несколько недель, отмечает директор по инновациям в компании «ОС-Центр» Петр Заборцев. Это, по его словам, несомненно, отрадный факт. Особенно на фоне апокалиптических ожиданий февраля и марта.

Как считает эксперт, причиной текущей ситуации является комбинация нескольких факторов.

Во-первых, это схлынувшая волна паники на потребительском рынке. Правительство справилось с паникой. И это отлично. Во-вторых, это резкое укрепление курса рубля. Оно имеет и фундаментальное и психологическое влияние на уровень цен. Особенно в непродовольственном секторе. В-третьих, это административное ограничение сырьевых цен внутри страны. Часть ответственности здесь лежит на внешних санкциях. Но во многом это так же заслуга Правительства. У всех на слуху встречи Минпромторга с производителями металла. И другие аналогичные действия.

А вот четвертый фактор намекает, что расслабляться рано, говорит Петр Заборцев. В России резко упали продажи в апреле-мае. И начал снижаться выпуск. Сокращение спроса так же влияет на удержание уровня цен. Но это одновременно и сигнал о том, что экономика охлаждается и вскоре нас может ждать рецессия.

Сейчас перед экономическими властями стоит задача оживления спроса. Из-за ограничения импорта нам нужен резкий рост выпуска в промышленности. Кроме того, нужно избежать резкого роста цен на импортируемые товары в период, когда начнут исчерпываться товарные запасы. Все ждут от правительства активных действий по этим вопросам, ведь от результативности действий кабинета министров зависят экономические перспективы всех нас.

Новый прогноз инфляции

На замедление инфляции в мае месяце повлияли сезонные факторы, продолжение укрепления рубля и коррекция цен в условиях снижения потребительской активности, говорит, в свою очередь, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук. В течение мая месяца курс российской валюты продолжил свое укрепление от 65 до 59 рублей, опустившись одномоментно и до 55 рублей за доллар.

Снижение ключевой ставки Банком России с 14 до 11% годовых не привело к существенному снижению курса рубля. Замедление роста цен на продовольствие благодаря принятым правительством мерам по защите внутреннего рынка в условиях роста мировых цен способствовало снижению цен на хлеб и плодоовощную продукцию. Введенное эмбарго на поставку российской нефти способствовало переориентации нефтяных потоков, в том числе и на внутренний рынок, что способствовало снижению оптовых цен на бензин и стагнации розничных цен на АЗС.

В мае произошло снижение потребительской активности населения после ажиотажного спроса и скупки продовольственных товаров населением и падения курса национальной валюты, продолжает эксперт. Предпринятые правительством меры по организации параллельного импорта и организация новых логистических цепочек оказали свое воздействие на замедление роста цен на непродовольственные товары, электронику и бытовую технику. Замедление роста цен на товары и услуги привело к снижению инфляции в мае до 17,5 % годовых.

Определенный вклад в снижение темпов инфляции внесло и изменение структуры потребления: резко уменьшился, если не прекратился, импорт по отдельным группам непродовольственных и продовольственных товаров из-за санкций Евросоюза и США. В результате, указывает Валерий Корнейчук, в мае рост цен на продовольственные товары замедлился, а на непродовольственные товары — остановился в ожидании начала поставок параллельного импорта, который в конце мая уже и начался.

Это дает основания для прогнозов о том, что инфляции в России в 2022 году не превысит 15 % по итогам года. В 2023 году можно ожидать снижения инфляции до 8% годовых, в 2024–2025 годах инфляция вернется к уровню 4%, ориентиру Банка России, прогнозирует аналитик.