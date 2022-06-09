Как выбрать типографию?

Однако возможность заказа печати по всей России сразу же ставит вопрос о том, как найти хорошую типографию.

При выборе типографии обязательно следует учитывать:

объем предложения — вы должны выбрать типографию, которая гарантирует, что услуга будет адаптирована к вашим потребностям, возможностям и ожиданиям; здесь важна не только технология печати и тираж, но часто и способ отделки материалов, срок выполнения, способ доставки, логистика;

качество — нет причин, по которым вам придется идти на компромиссы в плане качества; вы можете легко найти типографию, оказывающую услуги на высоком уровне; это не всегда означает высокую цену;

объем услуг — стоит обратить внимание, допускает ли типография контакт с графическими дизайнерами, гарантирует ли помощь в случае несоответствия проекта предполагаемому типу печати, гарантирует ли проверку присланного файла перед началом реализации.

Если вы выберете типографию print-xp.ru — вы будете в полной мере удовлетворены результатами сотрудничества!

Как подготовить запрос в типографию?

Запрос — это самый простой способ проверить, способна ли типография предоставить вам именно те услуги, которые вам нужны. Благодаря заявке вы также можете узнать примерную стоимость той или иной услуги. Оперативные ответы, контакт из офиса обслуживания клиентов, готовность связаться с вами — все это также многое расскажет о ходе возможного сотрудничества с типографией.

Однако для того, чтобы получить полную информацию о заказе, необходимо сначала составить достаточно подробную заявку самостоятельно. Помните, что если вы не укажете потребность в своем запросе (или последующем заказе), вы не сможете обвинить типографию в том, что она не может ее удовлетворить. Поэтому сосредоточьтесь на подготовке запроса и укажите всю необходимую информацию. Начните с: