Курский «Электроагрегат» будет выпускать двигатели совместно с Минским моторным заводом

ОАО «Минский моторный завод» (ММЗ, управляющая компания белорусского холдинга «Минский моторный завод») и ООО «Научно-производственное объединение Электроагрегат» (Курск, Россия) собираются вместе наладить импортозамещающее производство двигателей.

Как сообщает пресс-служба администрации Курской области, планы двух предприятий обсуждались на встрече руководства белорусского завода и главы «Электроагрегата» Николая Шевченко, на которой также присутствовали заместитель губернатора области Сергей Стародубцев и председатель регионального комитета промышленности, торговли и предпринимательства Михаил Аксенов.

В итоге было принято решение о запуске на ММЗ производства двигателей малой мощности, которые будут применяться при производстве энергоустановок для медицинских учреждений, ЖКХ, сельского хозяйства, а также двигателей среднего класса для судовых дизель-генераторов.

Кроме того, предприятия планируют начать производство агрегатов большой мощности для нефтегазового комплекса. «"Электроагрегат" проведет серию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по этой тематике. Серии образцов изготовят уже в нынешнем году. Сегодня эта ниша свободна от иностранных компаний, значит перед нашим предприятием открываются новые возможности», — рассказали в администрации региона.

АО «Электроагрегат» (управляющая компания ООО «НПО "Электроагрегат"») — один из крупнейших в России производителей автономных источников электропитания. Завод занимается разработкой и изготовлением автономных источников электропитания, используемых в подразделениях МЧС России, нефте- и газодобывающих отраслях, геофизике и геологоразведке, лесной и горнодобывающей промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, ЖКХ.

Минский моторный завод введен в эксплуатацию в 1963 году. В 2012 году ММЗ стал управляющей компанией одноименного холдинга, в который входят еще четыре профильных предприятия: ОАО «Гомельский завод пусковых двигателей», ОАО «Житковичский моторостроительный завод», филиал ММЗ в г. Столбцы и ОАО «Лидский литейно-механический завод». ММЗ входит в число крупнейших производителей дизельных двигателей СНГ; предприятие лидирует по количеству выпускаемых тракторных и комбайновых двигателей.

Отмечается, что «Электроагрегат» и ММЗ сотрудничают уже на протяжении последних двух десятилетий.

Ранее «Эксперт» писал о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о выделении Россией $1,5 млрд на программы импортозамещения в Белоруссии. В ходе встречи с губернатором Курской области России Романом Старовойтом глава государства предложил создавать совместные производства с курскими предприятиями.