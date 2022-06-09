Лукашенко рассказал о выделении Россией $1,5 млрд на программы импортозамещения в Белоруссии

Россия направит на реализацию в Белоруссии программ по импортозамещению средства в размере $1,5 млрд.

Об этом в ходе встречи с губернатором Курской области Романом Старовойтом заявил Александр Лукашенко, предает пресс-служба президента Белоруссии.

«Россияне выделяют около полутора миллиардов долларов на эти программы только на территории Беларуси. Мы понимаем, что без импортозамещения, особенно по критическим отраслям, так называемому критическому импорту, нам будет очень сложно развиваться», — сообщил Лукашенко.

Глава государства уточнил, что республика предложила Москве «конкретные проекты, которые очень нужны и будут в ближайшее время востребованы не только в Беларуси, но и в Российской Федерации».

Лукашенко отметил, что обсуждал тему импортозамещения в ходе недавней встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

Президент заявил, что Белоруссии и Курской области необходимо переходить от простой торговли к созданию совместных производств и отметил готовность белорусской стороны участвовать в программах по модернизации ключевых секторов экономики российского региона. «Перспективным представляется создание совместных предприятий, может быть, даже начиная со сборки техники, которая нужна будет в вашем регионе», — сказал Лукашенко. По его словам, у Белоруссии имеется большой успешный опыт взаимодействия по выпуску различных видов техники, от автомобильной до сельскохозяйственной. Глава государства подчеркнул, что республика обладает необходимыми ресурсами для участия в российских программах импортозамещения.