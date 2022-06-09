Минфин предсказал уверенный рост ипотечному кредитованию

С 1 мая в России снизили ставку по «льготной ипотеке» с 12% до 9%, а так как между подачей заявки и выдачей кредита проходит около месяца, ипотечный рынок заметно просел не только по итогам апреля, но и в мае. Однако уже в конце прошлого месяца стало понятно, что рынок восстанавливается и в ближайшие месяцы перейдет к уверенному росту, сообщается на сайте Минфина.

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«Выдача кредитов по "льготной ипотеке" по ставке 9% уже привела к недельному росту выдач в среднем на 40-50% с минимумов в начале мая. Так, в течение недели с 20 по 26 мая выдачи выросли до 3,2 тыс. кредитов, что в четыре раза превышает количество выданных кредитов в течение недели с 29 апреля до 5 мая (0,8 тыс.)», — говорится в сообщении Минфина.

Существенную поддержку ипотечному кредитованию окажет продление «льготной ипотеки» до конца текущего года и увеличение максимального размера кредита, считают в министерстве и ожидают, что объем кредитования в денежном выражении по субсидируемым программам по итогам года превысит прошлогодний показатель.

По данным ведомства, в апреле было выдано 49 тыс. кредитов на 162 млрд рублей, из них 20 тыс. кредитов на 90 млрд рублей — на первичном рынке жилья. Около 60% кредитов выдано в рамках субсидируемых государством ипотечных программ. В мае, по предварительным оценкам, выдано 33 тыс. кредитов на 127 млрд рублей, практически все (более 90%) — в рамках программ с госучастием.

«На фоне смягчения денежно-кредитной политики Банка России прогнозируется дальнейшее снижение рыночных ставок по ипотеке, а следовательно восстановление спроса на вторичном рынке. С 18-20% ставки уже снизились до 11-12%», — сообщили в Минфине.

