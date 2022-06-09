Минфин разработал законопроект о едином регулировании табачного рынка в России

Министерство финансов РФ внесло в кабмин законопроект о регулировании выпуска и оборота табачных изделий и сырья для их производства.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Документ вводит государственное регулирование производства и оборота табачной продукции, никотинсодержащей продукции и сырья для их производства в рамках отдельного отраслевого закона с установлением специализированного контроля», — говорится в сообщении Минфина.

Отмечается, что разрозненное нормативно-правовое регулирование производства и оборота табачной продукции в РФ приводят к «отсутствию скоординированных решений в этой сфере и, как следствие, увеличению нелегального производства и оборота табачной и никотинсодержащей продукции». Разработанный Минфином законопроект направлен на то, чтобы изменить такое положение дел и обеспечить безопасность соответствующих товаров для потребителей, а также защитить экономические интересы России.

Министерство предлагает ввести лицензирование деятельности в сфере табачного производства и импорта, а также обязать производителей регистрировать основное оборудование для изготовления продукции. Если оборудование не используется, его необходимо будет законсервировать. Оборудование, задействованное в незаконном производстве, будет подлежать изъятию.

«При этом лицензирование розничной продажи законопроектом не предусмотрено. Это позволит исключить возможные риски возникновения чрезмерной административной и финансовой нагрузки как на малое и среднее предпринимательство, так и на органы государственной власти субъектов РФ, а также риски увеличения расходов региональных бюджетов», — подчеркивается в материале.

Инициатива предполагает, что в качестве модели регулирования будет использоваться уже налаженная система государственного регулирования и контроля алкогольного рынка, уточняется в пресс-релизе.

«Реализация предлагаемых мер позволит установить эффективный государственный контроль за производством и оборотом табачной и никотинсодержащей продукции, повысить прозрачность рынка и создать понятные предпринимательскому сообществу условия его функционирования», — приводятся слова замминистра финансов Алексея Сазанова.

Ранее «Эксперт» писал о том, что в 2022 году рынок нелегального табака побьет очередной антирекорд; общий экономический ущерб, нанесенный российскому бюджету контрабандными и контрафактными сигаретами с 2015 года может составить полтриллиона рублей. За последние семь лет акцизы на табак выросли почти в три раза, толкая вверх цены на легальные сигареты. Черный рынок не платит налоги и предлагает контрафакт в два-три раза дешевле — в итоге, по самым консервативным оценкам, доля нелегальных сигарет на сегодняшний день в России составляет не менее 11,5%. Между тем у российских регионов есть все инструменты, чтобы успешно бороться с нелегальным табаком, ущерб от которого превышает 100 млрд рублей в год.