Минобороны Украины раскрыло ежедневные потери ВСУ в ходе спецоперации России

Глава Минобороны Украины Алексей Резников раскрыл ежедневные потери, которые несут ВСУ в ходе специальной военной операции России.

По его словам, армия «незалежной» каждый день теряет как минимум 100 человек убитыми и 500 ранеными, передаёт РИА Новости.

«Ситуация на фронте тяжёлая. Мы теряем ежедневно до сотни наших бойцов убитыми и до 500 ранеными», – признал Резников.

В свою очередь агентство The Independent со ссылкой на отчёт разведки CIF, пишет, что украинские войска несут большие потери, так как уступают 20 к одному в артиллерии и 40 к одному в боеприпасах.

В отчёте, с которым ознакомилась журналисты, впервые выражается обеспокоенность по поводу дезертирства солдат ВСУ, а также отмечается, что украинская армия ограничена радиусом действия в 15,5 миль, в то время как ВС РФ могут нанести удар с расстояния более чем в десять раз больше.

При этом, согласно данным американской разведки, ситуация, которая сейчас сложилась на востоке Украины оказывает деморализующее воздействие на ВСУ, в связи с чем случаи дезертирства среди украинских силовиков растут еженедельно

Как ранее сообщал «Эксперт», побывавший в Донбассе канадский журналист Нил Хаэр, который уже вернулся на родину, рассказал о потерях в рядах украинской армии. По его словам, украинские войска борются за каждую пядь земли на Донбассе, при этом он подчеркнул, что умирают они сотнями и тысячами.

Этот пост журналист разместил в своих соцсетях. К публикации Хаэр прикрепил скриншот переписки с одним из бойцов ВСУ. Украинский военный среди прочего рассказывает, что в его подразделении изначально числилось 60 человек. Из них в живых осталось всего четверо.

