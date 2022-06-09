Обучающихся по целевым программам студентов будут наказывать за неуспеваемость

В России могут ввести санкции за неуспеваемость для студентов, чье обучение оплачивает потенциальный работодатель.

С такой инициативой выступило Минобрнауки, проект постановления размещен на портале нормативных правовых актов.

В документе отмечается, что в договоре о целевом образовании могут быть прописаны требования к успеваемости студента, касающиеся входящих в процесс обучения дисциплин, модулей и практик. В соответствии с предлагаемыми нововведениями заказчик, он же потенциальный работодатель, по итогам не менее двух аттестаций будет иметь право принять решение о неуспеваемости студента. Далее он может либо расторгнуть договор, либо сократить меры материальной поддержки обучающегося. В первом случае в договор также необходимо будет включать пункт, согласно которому заказчик обязуется сначала помочь студенту улучшить ситуацию, в том числе через оплату дополнительного обучения. Если договор все же окажется расторгнут, студент должен будет возместить стоимость обучения.

Предполагается, что постановление вступит в силу 1 сентября 2023 года и будет действовать до 1 января 2029 года.

Внести изменения в законодательство, предусматривающие возможность установления в договоре о целевом образовании условий обучения студента, поручил в октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин. Ответственным за исполнение поручения был назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее заместитель главы Министерства науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев сообщил, что все российские образовательные организации исключены из Болонского образовательного процесса. Глава министерства Валерий Фальков 24 мая назвал Болонскую систему образования «прожитым этапом», заявив, что в РФ появится своя система. В ведомстве заверили, что радикальных перемен не будет, предполагается переходный период.