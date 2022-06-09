На месте двух старых блоков Ленинградской АЭС может появиться майнинговая ферма

Два старейших энергоблока Ленинградской АЭС (ЛАЭС) в Сосновом Бору планируется переоборудовать для нового использования в промышленной сфере после полного демонтажа ядерного оборудования.

Об этом рассказал начальник казначейства ЛАЭС Андрей Киселев, сообщается в telegram-канале госкорпорации «Росатом».

«Эти два блока находятся официально в программе вывода из эксплуатации, которая сейчас продолжается. Есть много различных предложений вплоть до майнинга, строительства автомобилей, самолетов, медицинского оборудования. Поэтому все в процессе, и эти мощности, они будут, естественно, использованы под какие-то новые продукты. Планов сноса корпусов энергоблоков нет», — сообщил Киселев.

Выведенные из эксплуатации энергоблоки №1 и №2 являются старейшими объектами ЛАЭС; первый блок станции запустили еще в 1973 году. Это был первый промышленный объект в стране, оборудованный советским реактором РБМК-1000. Второй блок ввели в эксплуатацию в 1975-м.

В мае 2018 года губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на Петербургском международном экономическом форуме сообщил, что регион нашел инвесторов, с которыми обсуждается возможность создания площадки для майнинга на площадях Ленинградской АЭС. Имена потенциальных бенефициаров не раскрывались.

ЛАЭС — единственная в России станция, где действуют энергоблоки двух разных типов — канальные уран-графитовые (РБМК) и водо-водяные (ВВЭР). Станция обеспечивает более 55% энергопотребления Санкт-Петербурга и Ленинградской области, или 30% всей электроэнергии Северо-Запада России. Даже несмотря на вывод из эксплуатации энергоблоков № 1 и 2, ЛАЭС продолжает оставаться самой мощной атомной станцией России и крупнейшей электростанцией (среди всех видов генерации) на Северо-Западе РФ с установленной мощностью 4400 МВт.