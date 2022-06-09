Нарышкин: Зеленский передаёт Польше контроль над Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский, похоже, соглашается на передачу Польше суверенитета своей страны.

Об этом заявил директор Службы внешней разведки Российской Федерации (СВР) Сергей Нарышкин. По его словам, согласно поступающей в СВР информации, грёзы польских властей о возвращении «Восточных кресов» воплощаются в конкретные действия, передаёт РИА Новости.

«Киев осознанно открывает польско-американскому тандему доступ к сведениям государственной важности, включая информацию о налогоплательщиках и, как следствие, реальном финансовом положении Украины. В бизнесе такую "сделку" можно было бы отнести к категории слияний и поглощений», – сказал он.

При этом Нарышкин подчеркнул, что государство – это не частная корпорация, а в данном случае мы видим, что киевская хунта уже согласилась с аннексией Украины Польшей и добровольно сдает ей государственный суверенитет.

«Варшава усиленно подталкивает режим Зеленского к передаче ей де-факто контроля над важнейшими государственными функциями и учреждениями, – подчеркнул глава СВР. – С согласия Киева Варшава уже размещают у себя резервный центр обработки данных Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ)».

Он пояснил, что до украинского руководства было доведено, что это якобы позволит повысить эффективность деятельности указанного ведомства. Кроме того, основные задачи по монтажу оборудования ГНСУ в Польше взяла на себя аффилированная с местными спецслужбами технологическая компания SILTEC.

«Уточняется, что методическое сопровождение и поддержку осуществляемой операции оказывают представители американских цифровых гигантов - Dell, IBM и Cisco», – резюмировал Нарышкин.

Как ранее сообщал «Эксперт», по словам секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева, Польша переходит к захвату территорий на западе Украины.

«Так называемые "западные партнёры" киевского режима также не против воспользоваться нынешней ситуацией в корыстных интересах и имеют особые планы на украинские земли», – подчеркнул он.

По его мнению, ярким тому подтверждением стал визит в Киев польского президента Анджея Дуды, а также его заявления о том, что вскоре польско-украинская граница перестанет существовать».

«Судя по всему, Польша уже переходит к действиям по захвату западных украинских территорий», – заявил секретарь Совбеза РФ.

