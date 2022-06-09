Новый владелец бывшей сети McDonald’s в России представил свой логотип

Новая сеть ресторанов быстрого питания, которая сменит ушедший из России McDonald’s, выбрала себе логотип и запустила рекламную кампанию.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ООО «Система ПБО», управляющего сетью предприятий.

Сообщается, что на логотипе изображены главные символы ресторана: две палочки картофеля фри желтого цвета и бургер — желто-оранжевого.

Зеленый фон логотипа символизирует качество продукции и обслуживания, к которому привыкли посетители популярных ресторанов фастфуда.

Отмечается, что название для сети пока не утвердили. Руководство выбирает из восьми вариантов, зарегистрированных в Роспатенте, среди них есть, в частности, «Тот самый» и «Свободная касса».

Американская компания McDonald’s приостановила работу своих ресторанов в России 14 марта, сославшись на ситуацию вокруг Украины. В середине мая корпорация объявила об уходе из РФ и продала свои рестораны российскому бизнесмену Александру Говору, который был партнером сети и управлял ее точками в Сибири. Сеть будет работать под новым брендом и с новыми названиями в меню, все сотрудники сохранят свои места на прежних условиях в течение по меньшей мере двух лет. Первые 15 предприятий заработают в Москве и Подмосковье 12 июня.