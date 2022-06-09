Официальные курсы доллара и евро понижены почти на два рубля

Банк России установил на 10 июня официальный курс доллара на уровне 58,3895 рубля, курс евро — на уровне 62,0934 рубля. Это следует из информации, опубликованной на сайте ЦБ.

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По сравнению с официальным курсом, определенным на 9 июня, курс доллара понижен на 1,84 рубля (с 60,2282), евро — на 1,85 рубля (с 63,9380).

Регулятор также понизил учетные цены на драгметаллы: на золото ― до 3 478,48 руб./грамм (с 3 581,53 рублей); на серебро ― до 41,15 руб./грамм (с 42,77); на платину ― до 1 881,02 руб./грамм (с 1 949,93), на палладий ― до 3 660,67 руб./грамм (с 3 775,94).

