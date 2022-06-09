S&P 500: падение в ожидании инфляции

В среду американские фондовые индексы снижались на фоне все новых признаков того, что США не удастся избежать рецессии. Nasdaq Composite потерял 0,73%, Dow Jones Industrial Average – 0,81%, а S&P 500 – 1,08%. Примет хватало – как косвенных, так и почти прямых.

Акции Intel упали на 5,3% после того, как ее руководство на отраслевой конференции сообщило об ослаблении спроса на полупроводники. Citi во второй раз за неделю понизил оценку этих бумаг, указав на неопределенность на компьютерном рынке и предсказав слабые доходы. Акции других производителей чипов также упали.

Снижался финансовый сектор. Credit Suisse сообщил, что понесет в этом квартале убытки из-за ужесточения денежно-кредитной политики и ситуации на Украине. На фоне высоких ставок, по данным Mortgage Bankers Association, спрос на ипотеку упал до минимума за 22 года.

В составе S&P 500 лишь энергетический сектор закрыл день в плюсе. Подорожание нефти для него было безусловным благом, так что он обновил 52-недельный максимум.