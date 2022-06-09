S&P 500: падение в ожидании инфляции

В среду американские фондовые индексы снижались на фоне все новых признаков того, что США не удастся избежать рецессии. Nasdaq Composite потерял 0,73%, Dow Jones Industrial Average – 0,81%, а S&P 500 – 1,08%. Примет хватало – как косвенных, так и почти прямых.
Акции Intel упали на 5,3% после того, как ее руководство на отраслевой конференции сообщило об ослаблении спроса на полупроводники. Citi во второй раз за неделю понизил оценку этих бумаг, указав на неопределенность на компьютерном рынке и предсказав слабые доходы. Акции других производителей чипов также упали.
Снижался финансовый сектор. Credit Suisse сообщил, что понесет в этом квартале убытки из-за ужесточения денежно-кредитной политики и ситуации на Украине. На фоне высоких ставок, по данным Mortgage Bankers Association, спрос на ипотеку упал до минимума за 22 года.
В составе S&P 500 лишь энергетический сектор закрыл день в плюсе. Подорожание нефти для него было безусловным благом, так что он обновил 52-недельный максимум.
CNBC обращал внимание публики на то, что прогностическая модель Федерального резервного банка Атланты GDPNow показывает рост ВВП во II квартале всего на 0,9% против 1,3% на прошлой неделе. С учетом падения на 1,5% в первые три месяца года получалось, что до формальной рецессии (два квартала снижения) осталось всего ничего.
Тот факт, что 2 июня модель GDPNow показывала вообще 0,3%, правда, не педалировали. Но зато цитировали записку клиентам главного экономиста Deutsche Bank в США Мэтью Луцетти о том, что шансы на рецессию вырастут в ближайшие месяцы.
Нефть, взлетевшая до трехмесячных максимумов ($124,4 за баррель Brent), вернула на рынок опасения инфляции. Цены на топливо в США растут уже практически в ежедневном режиме. Вчера побит исторический рекорд, установленный позавчера. Средняя цена бензина в рознице достигла, по данным American Automobile Association, $4,955 за галлон. За месяц, предшествовавший 8 июня, она выросла на 14,7%, а за год – на 62%. Дизель тоже переписал исторический максимум – $5,719 за галлон.
Это вносит серьезный вклад в инфляцию, учитывая роль автомобилей в жизни американцев. После Дня поминовения (30 мая) в США стартовал автомобильный сезон и данные о росте спроса на бензин, озвученные вчера EIA, стали одной из причин взлета цен на нефть.
Итоги мая будут озвучены в пятницу. Если инфляция будет ниже, чем в апреле, то рынок может даже продолжить «медвежье ралли», выйдя из проторгованного диапазона вверх. Но шансы не выглядят высокими.
Согласно опросу Reuters, аналитики полагают, что инфляция составила 8,3% – ровно столько же, сколько месяцем ранее. Уже одно это не позволит с уверенностью утверждать, что ее пик пройден, хотя в марте и было 8,5%. А ведь нельзя исключать и более высоких цифр.
К имевшимся подозрениям рынка относительно экономического роста тогда добавятся новые. ФРС ведь станет более «ястребиной».
На этом фоне продолжится процесс пересмотра прогнозов на II квартал, периодически вызывающий распродажи. Были истории со Snap, Target и другими, но будут и еще.
Так что индексы имеют все шансы выйти вниз из диапазона последних двух недель (4080-4180 пунктов по S&P 500). Но многое зависит от цифр пятницы.
«Рынок здесь разворачивается и, как минимум, он вновь протестирует уровень 3800, который мы видели в мае, в течение пары месяцев, но может опуститься и немного ниже», - заявил в среду Reuters главный стратег по фондовому рынку Federated Hermes Филип Орландо.