Песков сделал важное заявление о сроках завершения спецоперации России на Украине

Глава президентской пресс-службы Дмитрий Песков в ходе ежедневной беседы с журналистами, сделал важное заявление о сроках завершения специальной военной операции, которую наша страна проводит на Украине. По словам представителя Кремля, задачи спецоперации обозначены, и их выполнение будет означать её завершение, передаёт РИА Новости.

«Президент РФ Владимир Путин обозначил задачи, стоящие перед специальной военной операцией. Выполнение этих задач будет означать окончание специальной военной операции», – сказал Песков, отвечая на вопрос одного из журналистов, какие сроки окончания спецоперации видят в Кремле.

Пресс-секретарь главы государства при этом не стал отвечать на вопрос, можно ли будет считать успешной завершение спецоперации, если нынешнее руководство Украины останется у власти.

«Это оставляю без комментария», – подчеркнул он.

Как ранее сообщал «Эксперт», 3 июня Песков заявил, что спецоперация России на Украине будет продолжаться до тех пор, пока все её цели не будут достигнуты.

«Операция имеет своей основной, одной из главных целей – это защита людей, проживающих в ДНР и ЛНР, – пояснил он. – В плане обеспечения их защиты принимаются меры, достигнуты определённые результаты от по-нацистски настроенных ВСУ, а также непосредственно от националистических элементов».

Песков также напомнил, что в ходе спецоперации уже освобождены многие населённые пункты, обеспечена возможность людям приступить к налаживанию мирной жизни.

«Эта работа будет продолжаться до того момента, когда все цели специальной военной операции будут достигнуты», – сказал он, отвечая на соответствующие вопросы представителей СМИ.

Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин в ответ на обращение лидеров республик Донбасса о помощи объявил о проведении специальной военной операции на Украине. Глава государства подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация Украины.