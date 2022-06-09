Поддержка одаренных

Ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и возобновляемой электроэнергии En+ Group запустил новую программу для студентов. Она предполагает выплату стипендий тем, кто пройдет специальный конкурсный отбор, а также возможность дальнейшего трудоустройства стипендиатов. Претендовать на выплаты от компании могут студенты очной формы обучения профильных вузов и ссузов с государственной аккредитацией определенных специальностей — таких, как металлургия, химия, энергетика, теплоэнергетика, теплохимия и другие.

У студентов, претендующих на стипендию от En+ Group, должны быть хорошие оценки и высокая успеваемость, успешный опыт участия в конкурсах и олимпиадах, соответствующие направлению профессиональной подготовки публикации и/или научные достижения. Кроме того, играет роли и активная гражданская позиция студентов, их опыт участия в благотворительных, волонтерских, донорских акциях и другие критерии. С ними можно ознакомиться на сайте проекта. Там же для участия в конкурсном отборе необходимо зарегистрироваться и подать заявку. Размер стипендии для тех, кто прошел отбор, будет зависеть от уровня получаемого образования (высшее или среднее) и курса обучения. К примеру, студент вуза 2 курса будет получать стипендию в размере 10 тыс. рублей в месяц, а студент 5 курса – уже 25 тыс. рублей в месяц. Число квот на стипендии по регионам, уровням образования и направлениям подготовки будет определяться ежегодно.

Образование как драйвер развития

В этом году стипендиальная программа распространяется и на педагогические учреждения.

Министр образования Красноярского края Светлана Маковская выразила надежду на то, что эта программа пришла в регион надолго, поскольку она может значительно преобразить сферу образования в регионе. По ее словам, проект может помочь решить проблему дефицита учителей в образовательных учреждениях. Кроме того, программа будет привлекать в профессию лучших учителей, поскольку ее участников отбирают с помощью конкурсного отбора. Это будет способствовать повышению качества подготовки наших студентов и уровня образования в школах, а также улучшению имиджа профессии педагога, уверена министр.

«Очень важно, что бизнес в лице компании и ее основателя Олега Владимировича Дерипаски не просто поддерживает наши отдельные образовательные проекты, но и выстраивает целую цепочку подготовки кадров от школы до окончания вуза и трудоустройства. Благодаря такой грамотно выстроенной системе образования и стажировок, выпускники приходят на производства уже состоявшимися профессионалами, что очень важно для развития экономики красноярского края и в целом для всей страны», — добавила Светлана Маковская.

Министр образования Иркутской области Максим Парфенов также отметил, что эта программа будет благоприятно влиять на количество кадров и престиж некоторых профессий. «Я вспоминаю, когда несколько месяцев назад мы встречались с коллегами из En+ Group и обсуждали этот проект, мне с трудом верилось, что компания пойдет и в это направление. Когда компания приходит на территорию региона не просто так, а с желанием развивать инфраструктуру, образование и регион в целом; смотрит на то, в каких условиях работают педагоги и учатся школьники, это вызывает уважение. Большое спасибо за вашу работу, ваше участие, я думаю, наши регионы вас не подведут», — обратился к En+ Group Парфенов.

«Мы благодарны En+ Group за такие инициативы, которые, с одной стороны не дают вузам стоять на месте, с другой стороны, усиливают системный подход подготовки профессиональных кадров для самой компании», — присоединился к благодарностям ректор Иркутского национального исследовательского технического университета Михаил Корняков.

В дальнейшем компания планирует расширять программу, увеличивать географию сотрудничеств с учебными заведениями, распространять проект на другие профессии и направления. К примеру, Максим Парфенов уже обсудил с En+ Group возможность введения в программу экологического направления, чтобы подрастающее поколение в будущем могло профессионально заботиться об окружающей среде в регионе.