Предприятие из Москвы помогло бизнесу сэкономить 25 млн руб. на утилизации бытовой техники

Московское перерабатывающее предприятие «Вторалюминпродукт» сэкономило производителям и импортерам бытовой техники, оргтехники и электроники 25 миллионов рублей в первом квартале 2022 года. Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Импортеры и производители бытовой техники, оргтехники и электроники с 2015 года обязаны вовремя утилизировать товары и упаковку после утраты ими потребительских свойств. Соответствующие требования содержаться в Расширенной ответственности производителя (РОП). Если компании не смогут обеспечить этот процесс, то они обязаны уплачивать экологический сбор.

«Столичное предприятие с 2018 года предлагает производителям и импортерам бытовой техники и электроники заключить договор на выполнение нормативов утилизации. Такая инициатива позволяет компаниям экономить до 50% от предполагаемой суммы экологического сбора, что важно при оптимизации затрат в непростое время», – сообщил Овчинский.

Только за первый квартал 2022 года экономия для тех, кто воспользовался услугами московского перерабатывающего предприятия, составила около 25 миллионов рублей, добавил глава департамента.

Предприятие «Вторалюминпродукт» собирает и утилизирует отходы бытовой техники, электроники, оргтехники и прочего электротехнического оборудования на своем производстве. Его совокупная мощность достигает 650 тысяч тонн в год.

«Цели расширенной ответственности производителей и импортеров: максимальное вовлечение отходов во вторичный оборот, а также сокращение их захоронения. Важно отметить, часть денежных средств, полученных нами от РОП, мы направляем на развитие экологического проекта ЭКОВАП по раздельному сбору вторсырья для жителей Москвы и Московской области. Сегодня установлено уже пять экопунктов, запущен сервис экотакси, проведено большое количество тематических мероприятий, и это только начало», – поделился генеральный директор компании Илья Качапин.