Профицит внешней торговли РФ увеличился до $124,3 млрд

Профицит текущего счета платежного баланса Российской Федерации за пять месяцев вырос до $110,3 млрд, что почти в 3,5 раза больше, чем в январе-мае прошлого года. Профицит внешней торговли увеличился в 2,8 раза, до $124,3 млрд, при этом по итогам четырех месяцев он составлял $106,5 млрд, следует из «Оценки ключевых агрегатов платежного баланса РФ», опубликованной на сайте ЦБ.

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«Динамика текущего счета платежного баланса определялась расширением положительного сальдо баланса товаров и услуг в результате значительного роста экспорта при снижении импорта. Совокупный дефицит остальных компонентов текущего счета платежного баланса увеличился главным образом за счет снижения полученных от нерезидентов инвестиционных доходов. Положительное сальдо финансового счета платежного баланса стало следствием роста финансовых активов и менее значимого снижения обязательств», — говорится в пояснении регулятора.

По предварительной оценке ЦБ, счет текущих операций в январе — мае оценивается в $110,3 млрд против $32,1 млрд за тот же период прошлого года. По итогам апреля он составлял $95,8 млрд.

Положительное сальдо баланса товаров и услуг за этот период составило $124,3 млрд против $44,5 млрд годом ранее. Отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов за год выросло с -$12,4 млрд до -$14 млрд.

