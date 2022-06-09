Путин отменил требование к экспортерам о продаже 50% валютной выручки

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отмене требования к экспортерам продавать 50% валютной выручки. Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации теперь эту долю будет определять правительственная комиссия.

Статья по теме: Стреляли по рублю, попали в цель

Из президентского указа следует, что резиденты — участники внешнеэкономической деятельности обязаны осуществлять продажу иностранной валюты «в размере, определенном правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, в срок, установленный Советом директоров Центрального банка».

28 февраля Владимир Путин подписал указ, согласно которому резиденты — участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД) были обязаны продавать 80% иностранной валюты, зачисленной на счета участников ВЭД в уполномоченных банках на основании внешнеторговых контрактов, заключенных с нерезидентами.

23 мая Банк России увеличил с 60 до 120 рабочих дней время, за которое экспортеры должны продать часть своей валютной выручки. А 26 мая было принято решение снизить уровень обязательной продажи экспортной выручки в иностранной валюте с 80% до 50%. 6 июня экспортерам разрешили зачислять валютную выручку на зарубежные счета.

