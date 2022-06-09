Резервный фонд правительства увеличат еще на полтриллиона рублей

Резервный фонд правительства РФ пополнится на 551,4 млрд рублей за счет дополнительных нефтегазовых доходов, полученных в 2022 году. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Эти средства будут задействованы в том числе для реализации мероприятий, направленных на обеспечение стабильности российской экономики в условиях санкций, сообщается на сайте кабмина.

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«Право правительства распоряжаться этими средствами закреплено поправками в закон об особенностях исполнения бюджетов бюджетной системы РФ в 2022 году, утвержденными президентом в начале марта. Эти полномочия позволяют кабмину быстро и гибко реагировать на изменение ситуации в экономике, обеспечивать необходимую поддержку гражданам и бизнесу», — пояснили в пресс-службе.

В правительстве также отметили, что резервный фонд создан для финансирования непредвиденных расходов и мероприятий федерального значения, не предусмотренных бюджетом. Средства из фонда направляются на социально значимые цели. В текущем году, например, за счет этих денег финансировались ежемесячные выплаты на детей 8-17 лет и проходили переобучение безработные, а в прошлом году из резервного фонда оплачивалось ускоренное расселение аварийного жилья и ликвидация последствий паводков в ряде российских регионов.

