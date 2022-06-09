«Красная свечка» загорелась, а акции погасли

Торги на рынке акций сегодня начались с жирной красной свечки, которая за час убила весь вчерашний рост. При этом никаких негативных для рынка в целом новостей нет.

Статья по теме: Испытывающая нехватку газа Европа получила новый удар

Наоборот, нефть держится в районе $123 за баррель, и вполне может отправиться к $130. На одном из крупнейших американских производств по сжижению газа Freeport LNG произошел взрыв, в результате чего предприятие будет закрыто минимум 3 недели. На этой информации цены на газ в Европе взлетели более чем на 10% и ушли в район $1000 за 1000 кубометров.

Но даже при таких вводных акции «Газпрома» дешевеют примерно на полпроцента. Вчера бумага преодолела вверх сопротивление 300 руб., и теперь эта отметка станет мощной поддержкой. По законам рынка она вполне может быть протестирована на прочность сверху вниз, но вряд ли будет пробита.

Сейчас покупка акций «Газпрома» является самой интересной краткосрочной идеей. Чуть больше, чем через месяц, у компании будет отсечка реестра акционеров на право получения дивидендов в размере 52,53 руб. на акцию, и это является мощным драйвером роста котировок акций газовой монополии.

Сегодня последний день и для попадания в реестр акционеров «Норникеля» с целью получения дивидендов. Дивидендная доходность акций в нынешних ценах составляет около 5,7%, однако с утра акции ГМК падают на 0,8%. В любой момент бумага может взлететь на несколько процентов, но и это необязательный сценарий.

Сбербанк снижается на уровне рынка, несмотря на вчерашнюю информацию о том, что банк временно прекратил проведение платежей в юанях для юридических лиц. Нет никаких сомнений, что Сбер найдет схему для возобновления расчетов, но некоторые его клиенты могут перейти в другие банки. Техническая картина по Сберу не внушает оптимизма: бумага никак не может (да и не особо старается) пробить сопротивление 120 руб.

Не реагирует на общий негатив «Роснефть». Трейдеры позитивно восприняли информацию, что компания не стала подписывать новые соглашения с Индией. Это говорит о том, что у «Роснефти» нет особых проблем со сбытом продукции, а Индии придется закупать нефть на спотовом рынке по более высоким ценам. Акции «Роснефти» стоит держать в средне- и долгосрочных портфелях, а при пробитии ими цены 400 руб. — спекулятивно покупать.

В целом же за первые полтора часа торгов Индекс Мосбиржи снизился на 1,4%. Но поскольку объективных поводов для распродаж нет, во второй половине дня стоит ждать возобновления покупок, в том числе и за счет закрытия шортов.